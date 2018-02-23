3 barış akademisyenine hapis cezası verildi, ceza ertelendi

Barış akademisyenlerine il ceza: İzzettin Önder, Ayda Rona Aylin Altıbay Cingöz ve Ezgi Pınar’a 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı metni imzaladığı için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılanan akademisyenler Ayda Rona Aylin Altıbay Cingöz, İzzettin Önder ve Ezgi Pınar’a 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Bölgedeki sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlallerinin ve çatışmalı sürecin sona ermesi için 1123 akademisyen “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı barış bildirisini imzalayarak kamuoyuyla paylaşmıştı. Geçtiğimiz yıl, yaklaşık 150 imzacı akademisyen hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla ayrı ayrı davalar açılmıştı. Barış bildirisine imza attıkları gerekçesi ile haklarında dava açılan 10 akademisyen İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

SAVCI, DEVLETİN MUHATAP ALINMASINI ELEŞTİRDİ

İstanbul Üniversitesi’nden Ayda Rona Aylin Altıbay Cingöz’ün hazır bulunduğu ilk duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, bildiriyi ‘örgütün düşüncelerinin yayılması’ olarak değerlendirdi ve bildirideki ‘katliam’, ‘işgal’ gibi kelimelerin özellikle seçildiğini öne sürdü. Söz konusu bildiri de devletin tek muhatap alınmasını da eleştiren savcı, Cingöz’ün ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Cingöz’ün avukatı Arın Gül Yeniaras, savcının mütalaasına karşı müvekkilinin beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Cingöz’e ‘Örgüt propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. ‘Suçun’ basın yayın yolu ile işlenmesi gerekçesi ile cezaya yarı oranında artırım yapan mahkeme, 1 yıl 6 aya çıkardı. Cingöz’ün duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme cezayı 1 yıl 3 aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İZZETTİN ÖNDER’E 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

İstanbul Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. İzzettin Önder hakkında da savcı bir önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineledi. Avukat Yeniaras “Müvekkilim sadece metne imza atmıştır. Yayma, basma, dağıtma eylemleri söz konusu değildir” dedi. Yeniaras, derhal beraat talebinde bulundu. Karar öncesi sözleri sorulan Önder beraat talep ederek “Bu tür olaylar nedeniyle vatandaşların devlete aidiyet bağı zayıflayabilir. Ben bu metni bir kamu görevlisi olarak kamu vicdanıyla imzaladım” dedi. Mahkeme aynı gerekçelerle 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, ceza ertelendi. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi’nden Prof. Dr. Zübeyde Füsun Üstel hakim karşısına çıkarken, savcı mütalaasını tekrar etti. Avukat Fikret İlkiz savunma için ek süre talep etti. Mahkeme ek süre talebini kabul etti. Bir sonraki duruşma 4 Nisan’a ertelendi.

‘DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA İMZALADIM’

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ) ihraç edilen araştırma görevlisi İrfan Emre Kovankaya da hakim karşısına çıktı. Kovankaya “Bildiriyi düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında imzaladım. Suça konu metinde barış ve müzakere talebi söz konusudur. Şiddet çağrısı içermemektedir. İddianamede üstüme atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyor, beraatimi talep ediyorum.” dedi. Avukat Sevgi Epçeli Arslan suç unsurları oluşmaması nedeniyle müvekkilinin derhal beraatini,13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasının istenmesini ve birleştirme taleplerinin yeniden değerlendirilmesini talep etti. Taleplerin reddini isteyen savcı önceki duruşmalarda sunduğu mütalaasını yineledi. Avukatların savunma için ek süre talebi üzerine duruşmanın 9 Nisan 13.30’da görülmesine karar verildi.

İstanbul Üniversitesi’nden ihraç edilen Doç. Dr. E.K. da duruşmasında suçlamaları reddederek “Ülkemde barış içinde yaşama özleme nedeniyle bu bildiriyi imzaladım” dedi ve beraatini talep etti. Savcı önceki duruşmalardaki mütalaasını sundu. Bir sonraki duruşma 9 Nisan 13.45’te.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Sharo İbrahim Garip yurtdışında olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılamadı. Savcı avukatlarının taleplerinin reddini talep ederek mütalaasını önceki duruşmalardaki gibi sundu.

Mahkeme Chris Stephenson kararının 13. ACM’den istenmesine, birleştirme ve dosya celbi talebinin reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 9 Nisan, 14.00’da.

İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Veli Polat da duruşmaya katılamadı. Savcı mütalaasını yineledi. Avukat Orhan Kılıç savunma için ek süre talep etti. Bir sonraki duruşma 4 Nisan, 09.45’te görülecek.

İstanbul Üniversitesi’nden Araştırma Görevlisi Ezgi Pınar da derhal beraatini ve yurtdışında devam eden bir işi olması sebebiyle duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. Savcı önceki duruşmalarda sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrarladı. Mahkeme aynı gerekçelerle 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi, ceza ertelendi.

Özyeğin Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Yasemin Gülsüm Acar da savunmasında “Akademik kimliğimi barış çağrısı için kullandım” dedi. Savcı önceki duruşmalarda sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar okudu. Bir sonraki duruşma 4 Nisan, saat 10.00’da görülecek.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 16:56

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