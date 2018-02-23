12 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan sanığa 22 yıl hapis

12 yaşındaki kız çocuğunu Aksaray'dan Diyarbakır'a kaçırıp cinsel istismarda bulunan sanığa 22 yıl hapis cezası verildi.

Felat BOZARSLAN

Aksaray'da sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği 12 yaşındaki ortaokul öğrencisini Diyarbakır'a kaçırıp, cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan ve başka bir suçtan tutuklu bulunan A.O. (23), 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, suç işlemeyi alışkanlık haline getiren kişiliği nedeniyle sanığın cezasında indirim yapılmadığını açıkladı.

Diyarbakır'da esnaflık yapan A.O., Aksaray'da ortaokul öğrencisi kız çocuğuyla Facebook üzerinden iletişime geçti. Çocuğu tehdit eden A.O. 20 Şubat 2016 gecesi evini terk etmesini sağladı. Çocuğun annesi durumu polise bildirdi. Anne, çocuğunun A.O. ile Facebook üzerinden yaptığı görüşmeleri de polise teslim etti. Mesajları inceleyen polis, A.O.'nun, B.Ç.'yi iki kez kaçırmaya teşebbüs ettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, A.O.'nun bir gün önce Aksaray'a geldiği, ancak küçük kızı kaçmaya ikna edemediği ortaya çıktı. Şüphelinin evden çıkarmaya zorladığı çocuğun "Annem perişan olur" dediğini belirleyen polis, A.O.'nun ise, "Silahla evini mi basayım?" diye tehdit ettiğini saptadı.

Çocuk, Diyarbakır'da A.O.'nun evine düzenlenen operasyonla bulunarak ailesine tespit edildi. Evde bulunamayan A.O. ise, daha sonra başka suçtan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

ÇOCUK VE AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Savcılılık, şüpheli A.O. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 38 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Çocuğun, şüphelinin tehdit ve zorlamalarına karşı koyamayarak, evden kaçtığı belirtilen iddianamede, A.O.'nun küçük çocuğu Diyarbakır'a götürerek cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi. Çocuk ve ailesi savcılığa dilekçe verip, şikayetçi olmadıklarını bildirdi.

SAVCI:12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN RIZASINDAN SÖZ EDİLEMEZ

İddianamede şikayetten vazgeçmenin, tehdite uğramış olması ve yaşı itibariyle mağdurun serbest iradesine dayanmadığı belirtildi. A.O.'nun çocuğu tehdit edip, evden çıkmasını sağladığı ve Diyarbakır'a götürdüğü belirtilen iddianamede, şüpheliye alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi istendi. Savcı, mağdurenin yaşı itibariyle istismar eylemine hukuken geçerli bir rıza göstermesinin mümkün olmadığını vurguladı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, başka suçtan tutuklu sanık A.O.'nun yargılamasına 6 Şubat günü Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın müdahil olduğu davada ifadesi alınan A.O., "Yaşının büyük olduğunu söyledi. Daha sonra Diyarbakır'a geldi. Ben gidip, onu almadım. Kendisi Diyarbakır'a geldi. Mağdurla ilişkiye girmedik, uzun zaman geçtiğinden cinsel ilişkiye girip girmediğimizi tam olarak hatırlamıyorum" dedi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, çocuğun savcılık ifadesinin aksine, duruşmada verdiği ifadesinde sanığı kurtarmaya yönelik beyanlarda bulunduğunu belirterek, buna itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Cinsel istismarın tıbbi raporlarla tespit edildiğini belirten savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

CEZADA 2 KEZ ARTIRIM YAPILDI

Davanın 20 Şubat günü görülen 2'nci duruşmasında kararını açıklayan mahkeme, sanık A.O.'yu 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 22 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında 2 kez artırım yapan mahkeme, A.O.'nun suç işlemeyi alışkanlık haline getiren kişiliği, geçmişi ve pişmanlığa ilişkin bir tutum göstermemesi nedeniyle cezasında indirim yapmadı. Mahkeme, sanığın kaçma olasılığı nedeniyle bu suçtan da tutuklanmasına karar verdi. (Diyarbakır/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 12:21

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