Savcılık, IŞİD sanığıyla ilgili Bakanlık belgesini yalanladı

Yakalanıp serbest bırakılan Ankara Garı Katliamı'nın firari sanığının kimliği konusunda savcılık Bakanlığın resmi belgesini yalanladı.

Birkan BULUT

Ankara

IŞİD'li Nusret Yılmaz’ın Interpolle aranmasına ve Gürcistan sınır polisi tarafından Türkiye’ye iki kez iade edilmesine rağmen gözaltına alınmadığı haberleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçek dışı ilan edildi. “İsim benzerliği” denilen açıklamada, iki farklı Nusret Yılmaz, farklı TC numaraları ile yazıldı. Oysa söz konusu haberlerde, Adalet Bakanlığı'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan aldığı bilgileri özetlediği yazı ile savcılığın mahkemeye gönderdiği yazı aynen aktarılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Interpolle aranan IŞİD'in Antep emiri Nusret Yılmaz'ın Gürcü sınır polisin tarafından iki kez serbest bırakılması haberlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. 10 Ekim Ankara katliamı ve birçok IŞİD davasının firari sanığı Nusret Yılmaz, Türkiye'den Gürcistan'a geçmek isterken yakalanması Adalet Bakanlığı'nın “gizli” ibareli bir yazısı ile ortaya çıkmıştı. Dışişleri Bakanlığı'na dayandırılan Adalet Bakanlığı'nın yazısına göre A-9752/10- 2017 kontrol numarası ile uluslararası platformda kırmızı bültenle aranan Adıyaman-Besni-Akdurak nüfusuna kayıtlı, (107........) kimlik numaralı Nusret Yılmaz, Gürcü sınır polisi tarafından tespit edilerek iki kez iade edildi. Adalet Bakanlığı yazının devamında Yılmaz'ın ilk iadesinden iki gün sonra yeniden aynı yerden geçmek istediği yazdı. Adalet Bakanlığı TC kimlik numarasını da yazarak IŞİD'li Nusret Yılmaz'ın iade edilmesine rağmen serbest bırakıldığını mahkemeye bildirmiş oldu. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu da aynı bilgileri ve TC kimlik numarasını 10 Ekim Ankara Katliamı davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

‘İSİM BENZERLİĞİ’ SAVUNMASI

IŞİD'li Nusret Yılmaz'ın iki kez bırakıldığına dair haberlerin yayımlanmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, “Yapılan araştırmada 24/12/2017 tarihinde ülkemize giriş yapmak üzere Gürcistan polisi tarafından hakkında yakalama kararı olduğundan bahisle Sarp Kara Hudud Kapısı pasaport kontrol noktasına getirilen şahsın (304........) TC Kimlik numaralı 01/01/1984 Vakfıkebir doğumlu Nusret Yılmaz olduğu, hakkında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Gaziantep 2. ve 4. Ağır Ceza Mahkemesi ve Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 4 ayrı yakalama kararı bulunan kişinin (107........) TC kimlik numaralı 01/01/2018 doğumlu Adıyaman-Besni-Akdurak nüfusuna kayıtlı Nuret Yılmaz isimli şahıs olduğunu, olayın isim benzerliğinden kaynaklanmasının anlaşılması üzerine hakkında yakalama kararı bulunmayan Nusret Yılmaz'ın serbest bırakıldığı, mahkemelerce hakkında yakalama kararı çıkarılan Nusret Yılmaz'ın ise hiç yakalanamadığı, yapılan haberin tamamen gerçek dışı olduğu tespit edilmiştir” denildi.

YAZIYI MAHKMEYE GÖNDEREN SAVCILIK

10 Ekim Ankara Katliamı davası avukatlarından İlke Işık, sözkonusu yazıya ilişkin gazetemize konuştu. Adalet Bakanlığı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, savcılığa bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun da mahkemeye gönderdiği yazıda IŞİD'li Nusret Yılmaz'ın Gürcistan'a iki kez geçmek istediğinin açıkça yazıldığını belirten Işık, IŞİD emiri Nusret Yılmaz'a ait tüm kimlik bilgilerinin de burada verildiğini söyledi. Bu nedenle basına yansıyan haberlerin yoruma dayalı, kulaktan dolama bilgiler olmadığının altını çizen Işık, “Haberlerde yazılan resmi bir kurumun, yani Adalet Bakanlığı'nın yazdığı bir belge. Bu nedenle savcılığın yazdığı yazıyı anlamakta zorlanıyoruz. Savcılığın basın açıklaması biz 10 Ekim davası avukatlarını ve kamuoyunu açıkça bilgilendiren, durumu izah eden bir açıklama değil. Savcılığın bu konuyla ilgili açıklama yapması çok ilginç. Konu sınırda geçen bir mesele bu konuda açıklama olacaksa ilgili kurumların yapması gerekirdi. Kaldı ki söz konusu resmî yazıyı 10 Ekim dosyasına gönderen de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. Şimdi kendi gönderdikleri resmî belge ile ilgili haberlere yalan haber denilmesinin hiçbir anlamı yok” dedi.

AKŞAM CUMHURİYET’İ HEDEF ALDI

Akşam Gazetesi de dün yaptığı haberde 10 Ekim katliamı ve birçok IŞİD davasının sanığı, kırmızı bültenle aranan Nusret Yılmaz'ın Gürcistan'ın iki kez iade etmesine rağmen serbest bırakılmadığını iddia etti. Cumhuriyet gazetesini hedef alan Akşam, haberi “Cumhuriyet alçakça algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi” başlığıyla sunmuştu.

Ankara Katliamı'nın firari sanığını serbest bırakmışlar!

Son Düzenlenme Tarihi: 24 Şubat 2018 13:41

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