Akşam’dan firari IŞİD sanığı için ‘isim benzerliği’ yalanı

Akşam Gazetesi, Ankara Garı Katliamı'nın firari sanığının iki kere yakalanıp serbest bırakılması haberi konusunda 'isim benzerliği' yalanı attı.

Birkan BULUT

Ankara

Akşam Gazetesi, 10 Ekim katliamı ve birçok IŞİD davasının sanığı, kırmızı bültenle aranan Nusret Yılmaz'ın Gürcistan'ın iki kez iade etmesine rağmen serbest bırakılması konusunda yalan haber yaptı. Adalet Bakanlığı'nın yazısında ortaya çıkan olaya Akşam, ‘isim benzerliği’ yalanı attı.

Akşam Gazetesi, Interpol ile aranmasına ve Gürcistan sınır polisinin Türkiye'ye iki kez iade etmesine rağmen gözaltına alınmayan IŞİD emiri Nusret Yılmaz'ın başka biri olduğunu iddia etti. Cumhuriyet gazetesini hedef alan Akşam, haberi “Cumhuriyet alçakça algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi” başlığıyla sundu. Haberde, Cumhuriyet Gazetesi “Türkiye’yi azılı DEAŞ’lı teröristi koruyup salıvermiş gibi gösterdi. Kırmızı bültenle aranan Ankara Gar Katliamı sanığı DEAŞ Emiri Nusret Yılmaz’ın yasal yollardan geçtiği Gürcistan tarafından Interpol’den aranıyor diyerek Türkiye’ye iade edildiğini yazan gazete emniyetin teröristi salıverdiğini yazdı. Oysa Cumhuriyet’in yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Aranan terörist Nusret Yılmaz’ın Adıyaman Besni doğumlu olduğu bulunan kişinin ise aynı isimde Trabzon Vakfıkebir doğumlu başka bir kişi olduğu tespit edildi. Gürcistan’ın iade ettiği şahsın serbest bırakıldığı belirtildi” ifadeleriyle hedef gösterildi.

TC KİMLİK NUMARALARI AYNI

Akşam Gazetesi Gürcistan’ın iadelerine rağmen serbest bırakılan IŞİD emiri Nusret Yılmaz’ın aslında başka bir kişi olduğu şeklindeki “isim benzerliği” yalanını Adalet Bakanlığı'nın yazısı yalanlıyor. Adalet Bakanlığı'nın Tiflis Büyükelçiliği'ne atıfta bulunarak 10 Ekim Ankara Katliamı dosyasına gönderdiği yazıda, Gürcü sınır polisinin Yılmaz'ı hem Türkiye hem ABD tarafından arama kararı olduğunu tespit ettiği bunun üzerine İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nın ortak kararı ile Türkiye'ye sınırdışı edildiği belirtiliyor. Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın yazısında Nusret Yılmaz'a ait olduğu belirtilen TC kimlik numarası, Yılmaz'ın dava dosyasındaki TC kimlik numarası ile aynı. (Ankara/EVRENSEL)

Ankara Katliamı'nın firari sanığını serbest bırakmışlar!

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 12:00

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