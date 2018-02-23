TBMM'de tacize uğrayan kadına şikayetini geri çektirdiler!

Meclis asansöründe 55 yaşındaki TBMM çalışanının tacizine maruz kaldı, mobbing uygulandı, şikayeti geri çektirildi.

Nursima KESKİN

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çalışan 25 yaşındaki E.U.'yu asansörde taciz eden 55 yaşındaki Meclis çalışanı A.E.'ya, hakkında açılan idari soruşturma sonunda maaşından para kesintisi cezası verildi. Genç kadının ise A.E. hakkındaki adli soruşturma sürerken kendisine uygulanan mobbing nedeniyle şikayetinden vazgeçmek zorunda kaldığı belirtildi.

TBMM Halkla İlişkiler binasındaki Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda hizmetli kadrosunda görev yapan kadrolu memur A.E., geçen yıl sözleşmeli memur E.U.'ya asansörde sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Tacize maruz kalan E.U., çalıştığı birimin yetkilisine giderek olayı anlattı.

MOBBİNG NEDENİYLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Bunun üzerine tacizci A.E.’nin görev yeri değiştirildi. Atatürk Bulvarı’nda yer alan TBMM Ek Bina'ya gönderilen A.E. hakkında idari, kadının şikayeti üzerine adli soruşturma başlatıldı. Ancak genç kadın, kendisine uygulanan mobbing nedeniyle hakkında dava açılan ve bir duruşması görülen tacizci A.E. hakkındaki şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından maaşından para kesme cezası verilen A.E.’nin görevine devam ettiği öğrenildi.

MECLİSTE BİR SKANDAL DAHA YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde TBMM Ana Bina’da sözleşmeli memur olarak çalışan 52 yaşındaki F.K.’nin, staj yapan bir lise öğrencisine 4 ay boyunca cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Meclis Başkanlığı F.K. hakkında soruşturma başlatarak görevinden el çektirmişti. (Ankara/DHA)

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