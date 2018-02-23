UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçları tamamlandı, son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Son 16 kuraları bugün İsviçre Nyon'da çekilecek.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar belirlendi. İtalya Serie A’nın lideri Napoli, RB Leipzig’i deplasmanda 2-0 yense de ilk maçta aldığı 3-1’lik yenilgi sebebiyle elendi.

Almanya Bundesliga’dan gelerek İtalyan rakibini saf dışı bırakan bir başka takım Borussia Dortmund’du. İlk maçı evinde 3-2 kazanan Dortmund, deplasmanda Atalanta ile 1-1 berabere kaldı ve üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi’ne ön elemede Galatasaray’ı geride bırakarak başlayan İsveç ekibi Östersunds, Arsenal’i deplasmanda 2-1 mağlup etti ancak ilk maçı 3-0 kaybettiği için turnuvaya veda etti.

Son 32 turunun çekişmeli eşleşmelerinden biri olan mücadelede Olympique Lyon, Villarreal’i deplasmanda 1-0 yendi ve son 16’ya kaldı.

Önceki gün, ilki golsüz beraberlikle biten UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup eden CSKA Moskova da tur atlayan takımlar arasında yer aldı.

SON 16 KURALARI ÇEKİLİYOR

Son 16 kuraları bugün saat 15.00’te İsviçre’nin Nyon kentinde çekilecek. UEFA Avrupa Ligi finali 16 Mayıs’ta Fransa’nın Lyon kentinde oynanacak.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve üst tura yükselen takımlar şöyle:

♦ Lokomotiv Moskova-Nice 1-0 (İlk maç 3-2)

♦ Atletico Madrid-FC Copenhagen 1-0 (4-1)

♦ Dinamo Kiev-AEK 0-0 (1-1)

♦ Lazio-Steaua Bükreş 5-1 (0-1)

♦ Sporting Lizbon-Astana 3-3 (3-1)

♦ Viktoria Plzen-Partizan Belgrad 2-0 (1-1)

♦ Zenit St. Petersburg-Celtic 3-0 (0-1)

♦ Athletic Club (Bilbao)-Spartak Moskova 1-2 (3-1)

♦ Braga-Marsilya 1-0 (0-3)

♦ Milan-Ludogorets 1-0 (3-0)

♦ Salzburg-Real Sociedad 2-1 (2-2)

(SPOR SERVİSİ)

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