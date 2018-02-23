UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurada belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Hakan Çalhanoğlu'nun takımı İtalyan Milan, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz Arsenal ile eşleşti.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle;

Lazio - Dinamo Kiev

RB Leipzig - Zenit St. Petersburg

Atletico Madrid - Lokomotiv Moskova

CSKA Moskova - Lyon

Marsilya - Athletic Bilbao

Sporting Lizbon - Viktoria Plzen

Borussia Dortmund - Salzburg

AC Milan - Arsenal

SON 16 DÜN AKŞAM OYANAN MAÇLARLA BELLİ OLMUŞTU

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan takımlar dün gece oyanan maçlarda belirlenmişti. İtalya Serie A’nın lideri Napoli, RB Leipzig’i deplasmanda 2-0 yense de ilk maçta aldığı 3-1’lik yenilgi sebebiyle elendi.

Almanya Bundesliga’dan gelerek İtalyan rakibini saf dışı bırakan bir başka takım Borussia Dortmund’du. İlk maçı evinde 3-2 kazanan Dortmund, deplasmanda Atalanta ile 1-1 berabere kaldı ve üst tura yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi’ne ön elemede Galatasaray’ı geride bırakarak başlayan İsveç ekibi Östersunds, Arsenal’i deplasmanda 2-1 mağlup etti ancak ilk maçı 3-0 kaybettiği için turnuvaya veda etti.

Son 32 turunun çekişmeli eşleşmelerinden biri olan mücadelede Olympique Lyon, Villarreal’i deplasmanda 1-0 yendi ve son 16’ya kaldı.

Önceki gün, ilki golsüz beraberlikle biten UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Kızılyıldız'ı 1-0 mağlup eden CSKA Moskova da tur atlayan takımlar arasında yer aldı.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve üst tura yükselen takımlar şöyle:

♦ Lokomotiv Moskova-Nice 1-0 (İlk maç 3-2)

♦ Atletico Madrid-FC Copenhagen 1-0 (4-1)

♦ Dinamo Kiev-AEK 0-0 (1-1)

♦ Lazio-Steaua Bükreş 5-1 (0-1)

♦ Sporting Lizbon-Astana 3-3 (3-1)

♦ Viktoria Plzen-Partizan Belgrad 2-0 (1-1)

♦ Zenit St. Petersburg-Celtic 3-0 (0-1)

♦ Athletic Club (Bilbao)-Spartak Moskova 1-2 (3-1)

♦ Braga-Marsilya 1-0 (0-3)

♦ Milan-Ludogorets 1-0 (3-0)

♦ Salzburg-Real Sociedad 2-1 (2-2)

(SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 15:37

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