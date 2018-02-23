Motorine gece yarısından itibaren zam geliyor
23 Şubat 2018 08:38
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası, bu gece yarısından itibaren motorin grubunda 11-13 kuruş zam beklendiğini duyurdu.
Bu gece yarısından itibaren motorin grubuna 11 ila 13 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Konuya ilişkin Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) internet sitesinde yer alan duyuruda "24.02.2018 Cumartesi gününden geçerli olmak üzere Motorin grubunda 11-13 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi. (EKONOMİ SERVİSİ)
Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 08:45
Benzin ve motorine gece yarısı zammı - 30 Ekim 2017
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