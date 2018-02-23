Reza Zarrab'ın avukatları istifa etti

ABD'de yargılanan Reza Zarrab'ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiği öğrenildi.

ABD'de yargılanan İran asıllı iş insanı Reza Zarrab'ın Türkiye'de açtığı hakaret davasının görüldüğü İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakim, Zarrab'ın avukatları Ayten Yılmaz ile Şeyda Yıldırım'ın istifa ettiklerini duyurdu.

Oda TV'nin haberine göre Zarrab'ın Türkiye'de açtığı hakaret davalarından biri İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Av. Şeyda Yıldırım ile Av Ayten Yılmaz'ın 19 Şubat'ta istifa dilekçelerini verdikleri öğrenildi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılanan Zarrab, Mehmet Hakan Atilla davasında itirafçı olmuştu. Zarrab, İran'a yönelik ambargoların delinmesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmişti. (HABER MERKEZİ)

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