Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya ‘1915’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin Ermeni Soykırımı'nı tanıma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Temsilciler Meclisi'nin Ermeni Soykırımı'nı tanıma kararına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 olayları için aldığı kararı kınıyoruz. Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz. Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma göz yuman bir ülkenin meclisinin aldığı söz konusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiç bir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır. Diğer yandan, Hollanda Hükümeti’nin, Temsilciler Meclisi’nin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz." denildi.

'YOK HÜKMÜNDE'

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de kararı “yok hükmünde” olarak değerlendirdi. Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çelik, “Hollanda parlamentosunun 1915 kararını kınıyoruz. Bizim için yok hükmündedir” ifadesini kullandı.(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 11:08

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