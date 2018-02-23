Salim Büyükkaya: Gazeteciler tutuksuz yargılanmalı

TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, yargılandığı dava sürecini Evrensel'e değerlendirdi: Tutuklu gazeteciler serbest bırakılmalıdır.

Volkan PEKAL

Adana

“FETÖ” üyeliği iddiası ile 11 gazeteci ile birlikte yargılandığı davadan beraat eden TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, dava sürecinde kendisini hedef göstererek yargıyı oyalayanlar hakkında şikayette bulunacağını ifade etti. Tutuklu gazetecilerin durumuna da dikkat çeken Büyükkaya, “150 gazeteci tutuklu. Mevcut kanunlarla bile gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının önünde bir engel yok. Gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklama yasak olmalı” dedi.

TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya, Adana Haber Gazetesi KHK ile kapatıldıktan sonra 31 Ağustos 2016 tarihide gözaltına alındı. 3 günlük gözaltının ardından serbest bırakılan Büyükkaya ile birlikte 11 gazeteci hakkında “FETÖ üyeliği” hakkında dava açıldı. Davanın Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen son duruşmasında, tutuklu bulunan Aytekin Gezici, Yüksel Evsen ve Mustafa Naim Yalçınel 9’ar yıl, Abdullah Özyurt, 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Tutuksuz yargılanan Adana Haber Gazetesi Sahibi Rifat Söylemez, Ekspres Gazetesi Sahibi Hakan Bülent Yardımcı, Adana Medya Gazetesi Sahibi Taner Talaş, Gazeteci Ali Pekmezci, Abdurrahim Haklıkul ile Osman Palamut ile TGS Adana Şube Başkanı Salim Büyükkaya beraat etti.

‘GİZLİ TANIKLAR AÇIĞA ÇIKINCA GÖRMEDİK DEDİ’

Dava sürecini Evrensel'e değerlendiren Büyükkaya, “Uzun süren yargılama sürecine, bütün telefonlarımız, evdeki şahsi eşyalarımız, hem ailemizin eşyalarında, dijital materyallerde yapılan aramalarda tek bir somut delile ulaşılamadı. Zaten bir ilgim olmadığını biliyorlardı” dedi. Gözaltına alınmasının talimatla olduğunu savunan Büyükkaya, “Yazılı emir olmadığı için bütün bu suç onların boynuna kalacak. Zekeriya Öz’ün kaçmak zorunda kaldığı gibi. Onlar da birilerinin kontrolünde yapıyordu. Ama kumpas onların üstüne kaldı. Adana’da da öyle olacak” dedi. Büyükkaya, hakkında ihbarda bulunanların mahkemeye çağrıldıklarında “Biz gözümüzle görmedik, duyum aldık” dediklerini ifade etti.

‘TUTUKLU GAZETECİLER SERBEST BIRAKILMALI’

Gazeteci davalarını değerlendiren Selim Büyükkaya, “Ben hep herkes için adalet, hukuk dedim. Ergenekon davasında da, Aytaç Durak görevden alındığında da, Odatv için de İlhan Selçuk Gözaltına alındığında da bunu söyledim. Deniz Yücel 1 yıl ne ile suçlanmadığını bilmeden cezaevinde kaldı ve adli kontrolsüz tahliye edildi. Burada garip bir şey var. 150 gazeteci tutuklu. Mevcut kanunlarla bile gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının önünde bir engel yok. Gazetecilik faaliyetinden dolayı tutuklama yasak olmalı. Basın özgürlüğü konusunda dünyadaki çeşitli araştırma kuruluşlarının raporlarında çok geri ülkelerin bile gerisinde yer alıyoruz, bundan da kurtulurlar” diye konuştu.

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