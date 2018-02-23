Ankara’da hangi kitaplar okunuyor?

Burcu YILDIRIM

Buse VURDU

Ankara

Bu yıl 12.’si düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium’da devam ediyor. 16-25 Şubat tarihleri arasında süren fuardaki beklentileri, ilgiyi ve tercih edilen kitap türlerini yayınevleri ile konuştuk. Geçen yıllara göre ilginin yoğun olduğunu söyleyen yayınevleri, “Fuarda genç okuyucuların ilgisi ve katılımının yoğunluğu bizi mutlu ediyor” dedi.

GENÇLER VE KADINLAR ÇOK OKUYOR

Standına ilginin yoğun olduğu Sel Yayıncılık’tan İrfan Sancı, “Sel Yayıncılık başından beri Ankara Kitap Fuarına katılıyor. Ben ilk kez bu sene geldim. İyi de etmişim çünkü gerçekten yoğun bir ilgi var. Görüyorsunuz böyle sabahtan başlayıp son dakikaya kadar ilgi hiç azalmıyor. Ankara’da diğer fuarlardan farkı olarak her çeşitten kitap okunuyor ve o açıdan da çok iyi. Biliyordum ama ilk kez burada kendim tanık oldum. Bütün edebi türlere ilgi var, hemen hemen hepsinin okuru var.

Şüphesiz genç okurlar, genç kadınlar daha çok okuyor. Kesinlikle onun altını çizmek lazım. Genç kadınlar çok kitap alıyor. Tabii Ankara’daki üniversitelerin farkı oluyor. Mesela bizim “düşünsel” serimiz ile kuram dizimiz var, listelerini yapmışlar gelip alıyorlar. Ki bu da herhalde üniversitenin etkisi. Genel olarak Ankara okuru iyi bir okur” ifadelerinde bulundu.

Can Yayınları ise, fuarın kalabalık geçtiğine dikkat çekerek, “Tabii ki çok bilindik, popüler kitapların peşinde koşuyorlar ama kitap tavsiyelerine ve önerilere çok açıklar. Biz de o konuda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gerçek edebiyat dediğimiz şeyin daha çok peşinden koşmaya başlamışlar, bu güzel” şeklinde değerlendirdi.

ÖYKÜYE NAZARAN ROMAN TERCİH EDİLİYOR

Metis Yayınları, “Fuara, okurun ilgisi gayet iyi. Bu da kitap satışlarına yansıyor. Genç kuşak da fuara oldukça fazla izli gösteriyor ve kitaplarla alakalı. Genel olarak yaş ayrımı yapmadan her kuşaktan ciddi bir takipçisi var fuarın. Geçen yıldan biraz daha iyi gibi geliyor bana. Bunda üniversitelerin açık olmasının etkisini büyük olduğunu düşünüyoruz. Daha çok sosyal bilim kitapları okunuyor diyebiliriz” şeklinde yorumladı.

Kırmızı Kedi Yayınevi’nden Hande Aydın ise okurların ilgisinin de daha çok geliştiğini belirterek “Son birkaç kitabımız özellikle Yılmaz Özdil’in, Soner Yalçın’ın kitaplarına ilginin yoğun olduğunu görüyoruz. Dünya edebiyatında yine iddialıyız, iyi gidiyor. Şiirimiz çok iyi gidiyor. Roman her zaman daha çok tercih ediliyor bizde, öyküye nazaran. Ama bizim profilimizdeki okuyucular araştırma-inceleme kitaplarına, tarih kitaplarına da önem veriyorlar. Onların da rağbeti yüksek oluyor. Gençler klasikleri tercih ediyorlar. Biz de çok takdir ediyoruz açıkçası onların bu ilgilerini. Çok mutlu oluyoruz onlara kitap önerirken de. Çoğu yazarı da biliyorlar gerçekten. Hatta okumuş bile oluyorlar. Yazarın diğer kitaplarını tercih etmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

SORULAR, İNDİRİM VE PAHALILIK

Yapı Kredi Yayınları’nın Almanca Editör ve Çevirmeni Özge Özkan da Ankara’daki fuara ilk kez katıldığını söyledi. “Çok güzel bir ilgi var” diyen Özkan şöyle devam etti: “Ya da ben ilk kez katıldığım için çok kalabalık geliyor. Daha önce Mersin ve Adana’daydım. Orada tabii ki daha düşüktü katılım. Ben şiir bölümünden sorumlu olduğum için bu bölüm hakkında konuşmam daha mantıklı olur tabii. Genellikle Cemal Süreya’nın Sevda Sözleri, Özdemir Asaf’ın Çiçek Senfonisi ve Turgut Uyar’ın Büyük Saat’i gidiyor. Türkiye’deyiz ve herkesin bir maddi sıkıntısı olduğu için ilk sorulan şey “Ne kadar indiriminiz var?”, “Fiyatlar neden pahalı?” ya da “Bize özel bir şey olacak mı?” yönünde. Bunun dışında da baskısı olmayan kitaplar var, çünkü artık 5 bin kitap oldu YKY’nin doğal olarak bazı kitapların basımları yapılmıyor.”

GENİŞ BİR KESİME HİTAP EDİYORUZ

Kor ve Manos Kitap’tan fuar ile ilgili izlenimlerini paylaşan Burhan Coşar, “Her geçen yıl ilgi ve alakanın daha da arttığını gözlemleyebiliyoruz. Yayıncılık anlayışımız olarak izlediğimiz toplumcu gerçekçi yayıncılık ile Ankara’da geniş bir kesime hitap ediyoruz. Öğrenciler, genç kadınlar, işçiler sıkça standımıza uğruyor. Mesela şöyle şeyler yaşadık; kara yollarına bağlı taşeron işçiler standımızı ziyaret ederek yayıncılığımıza teşekkür etti. Evrimin güncel bir konu olmasının yanında müfredattan çıkarılmasıyla ve kitabı Evrim Ağacı grubuyla birlikte hazırlamış olduğumuzdan, evrim kitaplarına ilgi ve alaka oldukça fazla. Yine Ekim Devriminin 100. yılından kaynaklı Ekim Devrimi kitaplarına, o dönemi anlatan romanlara... Kitap serilerimizden ‘Ve Durgun Akardı Don’ fuara özel yüzde 50 indirimle okuyucuya ulaşabiliyor. Bu yüzden de memnunuz ilgi ve alakadan” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 05:02

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