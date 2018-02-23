AKP-MHP ittifakı: Maç öncesi hakem ayarlamak gibi!

Hukukçu Kamil Tekin Sürek, AKP-MHP arasındaki ittifakı ve Meclis'e sunulan yasa teklifine ilişkin yazdı.

Kamil Tekin SÜREK

Hukukçu

AKP-MHP Milliyetçi Cephe Koalisyonu maça çıkmadan önce hakemleri ayarlayan ve kuralları değiştiren futbol kulübü gibi. Her seçim öncesi kendine avantaj sağlayacak düzenlemeler yapıyor.

Bu düzenlemelerle sağlanacak avantajlar 2015 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde ve daha sonra 16 Nisan referandumunda fiilen uygulanmıştı. Doğu ve Güneydoğu’da sandık başlarına asker ve polis yığdılar, muhalif sandık görevlilerini sandık başından uzaklaştırdılar, baskı yaptılar. Referandumda oy verme işlemi devam ederken baktılar ki işler kötüye gidiyor, mühürsüz oyların da geçerli olması kararını çıkarttırdılar. Şimdi, her zaman olduğu gibi, fiilen uyguladıkları yasaya ve hukuka aykırı işleri yasa ile düzenleyip meşru hale getirmeye çalışıyorlar.

AKP ve MHP ittifakına kötü haber

MUHALEFETİN ÖNÜNDE ÜÇ BARAJ

Muhaliflerin önünde üç tane baraj var. Önce seçime girebilmek için bir parti illerin yarısından fazla yerde örgütlenecek, ki bu partilerin sayısı onu bulmuyor. Sonra, bu partiler yüzde on barajını geçecek ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir de yüzde elli barajı var.

MUHALEFETİN İKTİDAR OLMA ŞANSI NEREDEYSE SIFIR

Küçük partiler ancak büyük partilerle ittifak yaptıklarında ya da onların listelerinden girdiklerinde Meclise girebiliyor. Bu durum da partilerin programlarının ve sloganlarının belirsizleşmesi ve birkaç parti ile aynılaşmasına yol açacak. Hep söyledikleri ve özendikleri gibi ABD’nin iki partili sistemine geçiyorlar. Bir farkla ki, bizde yargı, yasama ve yürütme Cumhurbaşkanına tabi olduğundan; iki partili, tek adam rejimi kuruluyor. Bu rejimde muhalif partilerin seçimle iktidar olma şansı neredeyse sıfır.

MUHALEFETE ŞANS TANIMAYAN TEKLİF

MAHALLELERDEN SONRA SANDIK ÇEVRESİNİ DE DÜZENLEYECEK

Yasa teklifinin birinci ve ikinci maddesi ile AKP-MHP ittifakı seçimlerden önce kendini avantajlı duruma geçirebilecek şekilde sandık çevresi düzenlemesi yapmak istiyor. Mahalleleri ve ilçeleri milletvekili seçilme bölgelerine kendi avantajlarına göre düzenleme imkanından sonra şimdi sandık bölgelerini de buna göre ayarlamaya çalışıyorlar.

SANDIK GÜVENLİĞİ YOK EDİLİYOR

İkinci maddede getirilen seyyar sandık düzenlemesi ile ise sandık güvenliği de yok ediliyor. Seçim mahallinden çıkarılacak sandıkta her türlü hile yapılabilir.

SANDIK BAŞKANINI MÜLKİ AMİR BELİRLEYECEK

Üçüncü ve dördüncü madde ile sandık kurulu başkan ve asil üyesini mülki amire belirletiyor. Böylece sandık kurullarının başkan ve asil üyelerinin büyük çoğunluğu AKP-MHP yandaşı ya da yanlısı olacak. Sandık kurulu başkanlarının ise seçim sırasında ne kadar önemli olduğu çok açık.



POLİS SEÇİM SANDIĞININ ÇEVRESİNE YAKLAŞABİLECEK

Sekizinci madde ile polis ve jandarmanın seçim sandıklarının olduğu mahalle girmesine olanak sağlıyor. Bu yöntemle özellikle Doğu ve Güneydoğu’da kolluk güçlerinin sandıklara müdahale etmesine olanak sağlanacaktır. Her sandıkta AKP-MHP’liler tarafından ihbarlar yapılacak ve polis/jandarma oy kullanılma yerlerine girecektir.



MÜHÜRSÜZ OYLAR YASALAŞIYOR

Dokuzuncu ve on birinci maddeler ile mühürlü zarf kaldırılıyor. Böylece hayır oyu verilmiş zarflar, sayım sırasında evet oyları ile değiştirilebilecektir. Özellikle sandık başında diğer partilerin temsilcilerinin olmadığı ya da ihbar üzerine kolluk güçleri tarafından sandık başlarından uzaklaştırıldığı yerlerde bu tür hilelerin uygulanması mümkün olacaktır.

SİYASİ PARTİLERİN FAALİYETLERİ KISITLANIYOR

14. madde seçimlerle ilgili değil. Bu madde ile siyasi partilerin faaliyetlerinin kısıtlanması amaçlanıyor. Muhalif partilerin basın açıklamaları, bildirileri, üyelerinin ya da yöneticilerinin açıklama ve sözleri; program ve tüzük kapsamında değil diye parti faaliyeti dışında değerlendirilecek ve cezai soruşturmaya olanak sağlanacak.



SEÇİLMEK İÇİN 18 YAŞ GELİYOR

Yirmi üçüncü madde ile askerlik yapmamış adayların da milletvekili ve belediye seçimlerinde aday olabilmesine olanak sağlanıyor.

Oy pusulası örneği çıktı, 'ittifak' yer aldı

Siyasi partiler, ‘Tek adam’ ittifakını değerlendirdi

www.evrensel.net