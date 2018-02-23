Diyarbakır'daki ‘Bilgi Evi’nde ‘Kürtçe’ dışında her şey var

Eğitim Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Eş Başkanı Abbas Şahin, ‘Eğitim Destek Evleri’nin yerine açılan 'Bilgi Evi' projesine ilişkin konuştu.

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır'da Kürtlerin ana dilinde eğitim veren ‘Eğitim Destek Evleri’nin kapatılmasında sonra yerine yapılması planlanan ‘Bilgi Evi’ projesine dair konuşan Eğitim Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Eş Başkanı Abbas Şahin, “Toplumun temeline hitap eden kültürel çalışmalar, iktidarın bilgi evleriyle yok edilemez” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin Kürtlerin ana dilinde eğitim veren ‘Eğitim Destek Evleri’ OHAL’den sonra kapatılmış, çalışanları işten çıkarılmıştı. Kapatılan ‘Eğitim Destek Evleri’ yerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine atanan Kayyım Cumali Atilla tarafından açılması planlanan “Bilgi Evi” projesinde Kürtlerin ana dilinde eğitim alması dışında hemen hemen her şey mevcut. 6-18 yaş arası çocukların eğitimlerine destek vermek ve sosyokültürel faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla açılacak olan bilgi Evi’nde; Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri ve İngilizce gibi temel derslerin dışında bilgi evinde çocuklar resim, tiyatro, drama, sinema ve spor gibi sosyal ve kültürel faaliyetlerden de yararlanacak. 2 kütüphanesi olacak bilgi evinde 12 derslikte öğrenciler son teknoloji olan akıllı tahta sistemiyle öğrenim görecekler. Eğitim Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Eş Başkanı Abbas Şahin geçtiğimiz kasım ayında açılması planlanan ancak henüz açılmayan ‘bilgi evi’ni Evrensel’e değerlendirdi.

TOPLUMUN DEĞERLERİ YOK EDİLİYOR

İktidarın atanan kayyımdan sonra kendine rahat ortam yaratma amacında olduğunu söyleyen Şahin, “Kapanan dil okullarına, ana dilde eğitim veren Ferzad Kemanger’e, Ali Eren’e ve farklı yerlerde ana dilde eğitim veren kurumlara baktığımız zaman resmi ideolojinin dışında gerçekten halkın talepleri doğrultusunda gelişen bir olaydır. Ama resmi ideoloji bunu engellemek için elinden geleni yapıyor. Kendi iktidarlarını daha da sağlamlaştırmak için bir toplumun bir sonraki kuşağa aktaracağı şeyleri yok etmeye çalışıyorlar” dedi.

‘GÖZLER BOYANARAK ALGI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR’

İktidar tarafından yapılan bu tür çalışmaların halkın talepleri dışında gerçekleştiğini belirten Şahin, “Hepsi bir plan dahilinde yapılıyor ama toplumsal yapılardaki değişim ve dönüşümün evrimsel süreci vardır. Bir anda gerçekleşmez. Bu kadar bedel ödenerek yaratılan kurumlar, toplumun temeline hitap eden kültürel çalışmalar, iktidarın bilgi evleriyle yok edilemez. İnsanların zihniyetlerinde bir şeyleri değiştirmediğiniz sürece kendi ideolojik yöntemlerinizi, yapınızı topluma yansıtamazsınız” dedi.

Yapılan çalışmaların halkın talepleri doğrultusunda demokrasinin, hukukun, insan haklarının üstün bir sistem içinde yapılması gerektiğini dile getiren Şahin, “Yapılan çalışmalara baktığımız zaman tamamen toplumun köklerine dinamit koyan bir yapı, insanların gözlerini boyayarak algı yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

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