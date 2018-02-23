Birlik olduk, kazandık, sıra işten atılan arkadaşlarımızda

Gemlik Serbest Bölge’de kurulu Yazaki fabrikasından bir kadın işçi, fabrikada yaşanan sorunları anlattı.

Yazaki’den kadın işçi

Bursa

Bu ayın başında Gemlik Serbest Bölge’de faaliyette olan Yazaki fabrikasında yaşadığımız sorunları sizlerle paylaşmıştım. Kısaca hatırlatırsam 2018 yılında uygulanan asgari ücret zammının bizi memnun etmediğini, ikramiyemizi kaldırdıklarını ve bunun üzerine işçi arkadaşlarımızla bu duruma tepki gösterdiğimizi anlatmıştım.

Kısa bir süre önce ani bir şekilde genel müdür de dahil olmak üzere yönetimden 12 kişinin yolsuzluk nedeniyle işten çıkarıldığı bilgisini verdi müdürlerimiz. Bizlerden birkaç gün süre isteyerek maaşlarımız da dahil birçok konuda iyileştirme yapacaklarını söylediler. Bu sözlerin hayata geçmesini isteyen arkadaşlarımız iki vardiyada 15’er dakika iş durdurarak, Mudanya’daki Yazaki fabrikasında uygulanan hakların bizlere de verilmesi ve sendika talepleriyle yönetimle görüşmek istedi. Kendi aramızdan seçtiğimiz işçi temsilcileriyle de görüşen yönetim, maaşlarımızda bizleri de memnun edici bir artış yaptı, ikramiyelerimiz geri verildi, bonuslarımızda iyileştirmeler yapıldı. Bunlar güzeldi.

Fakat yoğun bir denetleme, yine bizleri tedirgin eden bir gerginlik hissediyorduk. İlk kez böyle bir birlik sağlamıştık ve bu durumdan da mutluyduk. Ama çok sürmedi önce 100 arkadaşımızın, bir gün sonra da 50 arkadaşımızın işten çıkarıldığını öğrendik. Tabii ki bu habere çok üzüldük. Gemlik Yazaki’de yapılan iyileştirmeler, biz birlik olduğumuzdan ve çıkartılan arkadaşlarımız sayesinde olmuştu. Herkes bunun farkında ve yine bizler birlik olmazsak bu iyileştirmeler ne kadar sürer güvenemiyoruz, çünkü her şey yönetimin elinde. Şimdi tek isteğimiz işten çıkartılan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmesi. Türk Metal Sendikasının işe iade davası açtığını söylüyorlar, umarım iyi haberler alırız. Dediğim gibi bu aldığımız zam ve iyileştirmelerde çıkartılan arkadaşlarımızın emeği var, arkadaşlarımızın davasının takipçisi olacak, süreci bütün işçiler olarak takip edeceğiz.

* ekmekvegul.net sitesinden alınmıştır.

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