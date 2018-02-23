İtirafın ardından Öz İplik-İş’te ikinci yolsuzluk davası

Öz İplik-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kemal Sönmez, yolsuzluk ifadesinin ardından sendikaya yeni bir yolsuzluk davası daha açıldı.

Hak-İş’e bağlı Öz İplik-İş Sendikası Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kemal Sönmez’in yolsuzluk yapıldığına yönelik verdiği ifadenin ardından Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Genel Sekreter Rafi Ay, Genel Mali Sekreter Engin Doğan ve kendisi hakkında bir dava daha açıldı.

Öz İplik-İş Genel Merkez Yöneticisi Kemal Sönmez önce Ankara Bölge Mahkemesinde görülen dava ile ilgili vermişti. Sönmez daha sonra Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral’ın yürüttüğü inceleme dosyasına da itiraf dilekçesi verdi. Sönmez’in ifadelerinin ardından savcılık incelemesini tamamladı ve Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde yeni bir yolsuzluk davası açıldı.

Öte yandan Sönmez’in 10 Ocak’taki itiraflarından sonra Öz İplik-İş Genel Merkezi, Kemal Sönmez’i 11 Ocak’ta Disiplin Kuruluna sevk etti. Sönmez, 22 Ocak tarihinde de Disiplin Kurulu kararı ile görevden uzaklaştırıldı.

Öz İplik-İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Kemal Sönmez’in verdiği ifadede yolsuzluklar şu şekilde sıralanmıştı:

* Öz İplik-İş Sendikası Eski Genel Başkanı Yusuf Engin’e istifa etmesi durumunda 100 bin lira verilmesi. Bu yolsuzlukları mahkemeye taşıyan sendikacıların çeşitli yollarla susturulması.

* Sendika Başkanının çocuklarının düğün masraflarının sendikanın kasasından karşılanması.

* Gaziantep Şubeye bağlı Gürteks AŞ, Gür İplik Tekstil AŞ ve Boyer Tekstil Kimya AŞ’de toplusözleşme olmasına rağmen sendikaya aidatın yatırılmaması. İstanbul’da bulunan Özak Tekstil’den bir yıl boyunca aidat alınmaması, herhangi bir hukuki işlem yapılmayarak sendikanın zarara uğratılması.

* 2009 yılından 2018 yılına kadar sendikanın, promosyon işlerinin hepsini Soyut Reklam AŞ’ye yaptırması. Bu firmanın sahipleri ile Murat İnanç’ın ilişkisinin ortaya çıkartılmasının gerektiği.

* Sendika genel merkez binasının yıkılarak yeniden yapılması gibi usulsüz işler. (İstanbul/EVRENSEL)

www.evrensel.net