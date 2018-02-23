İzmir’de 2 kişi tutuklandı

İzmir’de 14 Şubat’ta gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 16 kişiden 2’si tutuklandı. Serbest bırakılan bir kişi ise, Harmandalı GGM’ye gönderildi.

İzmir’de 14 Şubat’ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınıp sabah saatlerinde (22 Şubat) İzmir Adliyesi’ne sevk edilen 16 kişiden 2’si tutuklandı.

Savcılık işlemlerinin ardından “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla tutuklanması istenen 16 kişi İzmir 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 16 kişiden Mehmet Ermiş ve Şakir Gültekin “Örgüt Propagandası” iddiasıyla tutuklandı. Diğer 14 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Adribli olan bir kişi ise Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) gönderildi. (MA)

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