Karanlığa bayrak sallamak mı? Yok daha neler

'Okulda kocaman bir boşluğa düşüp boşlukta bayrak sallayacağız ha öyle mi? Yok öyle bir dünya!'

Anadolu Lisesi’nden bir grup öğrenci

Kayseri

Bitmek tükenmek bilmeyen istekler listesine bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz günlere Cumhurbaşkanı “AKP bayrağı liselerde dalgalanacak” diyerek damga vurdu. “Liselerde siyasetin yasak” olduğunu öğütleyen AKP bizleri şaşkınlığa düşürdü. Özgür olduklarını sanan liseli öğrenciler OHAL’de “özgür olarak siyasi fikirde bulunabiliriz” diye düşünmeye başladı. Bir yandan da hükümetin liselilere ve eğitim sistemine attığı “kazığı” düşünerek “ne bayrağından bahsediyorlar” diye düşünmüyor da değil.

Cumhurbaşkanının bu sözlerini şaka olarak algılayıp pek gülmeden rafa kaldırdık. Sonra her şey yolundaymış gibi karanlık hayatımızda ışık aramaya çalışarak tam olarak kavrayamadığımız sınav sistemine hazırlanmaya devam ettik. Bilinmezlikler içinde yarın hangi şaka gibi bir habere uyanacağımızı bilmeden uyumaya çalıştık. Yarın sabah karanlığa uyanıp, dümdüz yolda yolun sonunu görmeden okula gideceğiz. Okulda da kocaman bir boşluğa düşüp, boşlukta bayrak sallayacağız ha öyle mi? Yok öyle bir dünya!

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