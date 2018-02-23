DİDF 20. Genel Kongresi Frankfurt'ta toplanıyor

Almanya'nın 30 kentinde faaliyet yürüten Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu, (DİDF) 20. Olağan Genel Kongresini gerçekleştiriyor.

1980 yılında Almanya'da kurulan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) 20. Olağan Genel Kongresi bugün Frankfurt'taki Jugendgerberger'de başlıyor. 25 Şubat pazar gününe kadar devam edecek kongrede dünya, Almanya ve Türkiye'deki gelişmeler, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin içinde bulunduğu ekonomik ve politik koşullar ele alınacak ve yeni yönetim kurulu seçilecek.

“Birlikte yaşam, birlikte mücadele, geleceğimizi birlikte kuralım” sloganıyla yapılacak 20. Genel Kongreye, Almanya'nın 30 kentinde faaliyet yürüten DİDF derneklerinden toplam 143 delege katılacak.

Cuma günü saat 17.00'de İnşaat İşçileri Sendikası (IG Bau) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ulrike Laux, Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW) Hessen Eyaleti Başkanı Brigitte Koch ve DİDF Yönetim Kurulu adına bir kişinin konuşmacı olarak katılacağı “İyi eğitim ve çalışma koşullarıyla entegrasyon” paneli yapılacak. Ayrıca Almanya barış hareketinden Willy van Ooyen de toplantıya katılacak ve bir konuşma yapacak.

POLİTİK DURUM DEĞERLENDİRLECEK

Cumartesi günü Genel Başkan Zeynep Sefariye Ekşi'nin konuşmasıyla devam edecek olan kongrede Almanya'deki siyasi gelişmeler, bunların yerli ve göçmen emekçiler üzerinde yarattığı etkiler ele alınacak. Ayrıca, Türkiye'deki gelişmelerin Almanya'da yaşayan Türkiye kökenliler üzerinde yarattığı etkilerin de ayrıntılı olarak ele alınması ve bunlara karşı mücadele yollarının ele alınması planlanıyor. Kongre, pazar günü 21 kişilik yeni yönetim kurulun seçilmesiyle sona erecek. (Frankfurt/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 01:26

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