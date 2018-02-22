Hayaller ve hayatlar

'Hocalarla benzer görüşleri olmayan öğrencilerin bu görüşlerini rahatça dile getiremedikleri bir ortamla karşı karşıyayız.'

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Birinci Sınıf Öğrencileri

Kocaeli Üniversitesi

Birinci sınıf öğrencileri olarak bizlerin de sizler gibi üniversiteye gelirken birçok beklentimiz ve umudumuz vardı. Çoğunluk gibi umduğumuzu bulamadık. Üniversiteye gelirken kendimizi hem akademik hem de sosyal açıdan donatacağımız bir ortam beklerken kendimizi tam tersi bir yerde bulduk. Bölüme geldiğimizde barış imzacısı akademisyenler ihraç edildiği için akademik açıdan üniverste niteliksizleşti. Dersler bilimsellikten oldukça uzak ve de taraflı bir biçimde işleniyor. Hocaların bu taraflı yaklaşımları sınıf içerisinde de çatışmalara neden olmakta. Hocalarla benzer görüşleri olmayan öğrencilerin bu görüşlerini rahatça dile getiremedikleri bir ortamla karşı karşıyayız.

DERSLERDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ YOK

Ülkenin ve üniversitenin durumu şovenist bir çizgide ilerliyor ve bu görüşe sahip insanlar da istedikleri gibi at koşturuyorlar. Ancak söz konusu karşıt bir görüş olunca durum tam tersi bir hal alıyor.Öyle ki eğer onlara uymayan bir düşünceniz varsa ve bunu dile getirmek istiyorsanız karşınıza çıkabilecek kin ve öfke dolu tepkilere, birilerinin sizi susturma çabalarına hazır olmalısınız demektir. Durum bu iken kaliteli ders işlemek de bir hayli güç oluyor. Biz de dahil birçok arkadaşımız bu sınıf ortamından dolayı okula gitmemeyi tercih ediyorduk. Bu durumun değişmesi için bundan rahatsız olan arkadaşlarımızla da konuşarak hep birlikte bunun değişebileceğine inanıyoruz.

Tabii ki beklediklerimizi bulamadığımız tek nokta dersler değil. Sosyal anlamda da üniversite hiçbir faaliyete izin verilmiyor. Fakültenin kapısından çıktığınız anda hayal kırıklıkları kendini göstermeye başlıyor. Biz etkinliklerle dolu bir kampüs hayatı geçireceğimizi düşünürken OHAL bahane edilerek birçok etkinlik rektörlük tarafından reddediliyor. Yine aynı rektörlük hükümet yanlısı eylemlere açık bir biçimde izin veriyor. Bizler bu durumun farkında olan ve bunun vermiş olduğu rahatsızlıkla mücedele etmek isteyen arkadaşlarımızla bir araya gelerek bu sorunu çözebileceğimize inanıyoruz.

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