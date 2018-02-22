Nanorobotlar yine iş başında

Bilim insanları, DNA'dan yaptıkları nanorobotlarla kanser hücrelerine giden oksijen ve enerjiyi kesmenin yolunu keşfetti.

Bilim insanları, DNA'dan yaptıkları nanorobotlarla kanser hücrelerine giden oksijen ve enerjiyi kesmenin yolunu keşfetti. İngiltere'de yayımlanan The Times gazetesinin bilim muhabiri Oliver Moody'nin haberine göre küçük domuzlar üzerinde yapılan denemelerde bu yöntemin hiçbir zararlı yan etkisi de görülmedi.

ARAMAK VE YOK ETMEK

Genel olarak Nanotıp, zor hastalıkları, özellikle kanseri teşhis etmek ve tedavi etmek ve bu tedaviler için tamamen yeni yollar açmak için ufak boyutlu, molekül boyutunda nanoparçacıkları kullanmyı amaçlayan yeni tıbbın bir dalıdır. Günümüze kadar sağlıklı hücrelere zarar vermeden, aktif olarak vücuttaki kanserli tümörleri aramak ve yok etmek için dikkatli bir şekilde kontrol edilebilecek nanorobotlar tasarlamak zordu. Uluslararası araştırmacılardan oluşan ve bu çalışmayı hayata geçiren ekip, zararlı tümörü seçici bir şekilde araştıracak ve yok edecek nanorobotları tasarlamak için görünüşte basit bir strateji kullanarak bu sorunun üstesinden geldi. Bu çalışma yaklaşık 5 yıl önce başlatıldı. NCNST araştırmacıları, öncelikle, DNA tabanlı nanokarbonları kullanarak çoklu katı tümörlerin beslendiği kan akış yollarını keserek tümörün büyümesini engellemek istediler. Hao Yan'ın uzmanlığı, nanotıp tasarımını, tamamen kendi kendine çalışabilen, tamamen programlanabilir bir robotik sistem haline getirdi.

KURTARICI NANOROBOTLAR

Çalışmalarını gerçekleştirmek için bilim insanları, insan kanseri hücrelerinin bir fare içine enjekte edilerek agresif tümör büyümesine neden olduğu iyi bilinen bir fare tümörü modelinden yararlandı. Tümör büyüdükten sonra, her biri 90 nanometre ile 60 nanometre boyutunda dizayn edilen nanorobotlar, vücudu tümörden kurtarmak için konuşlandırıldı. Nanorobotların yüzeyine de trombin adı verilen, önemli bir kan pıhtılaşma enzimi bağlanır. Trombin tümörün büyümesine sebep olan damarların içindeki kanları pıhtılaştırarak tümör için mini bir kalp krizine neden olur ve tümörün doku ölümüne yol açarak tümör kan akışını engelleyebilir. Çok sayıda nanorobot hızla çalışarak, enjeksiyondan sadece birkaç saat sonra hızla tümörü çevreleyerek tümörlü dokunun yaşamına son verdi. Bu şekilde ekip, nanorobotların tümörleri küçültme konusunda güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamış oldu.

GÜVENLİ VE SAĞLAM TEDAVİ

Tedavi, sağlıklı dokular üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığı halde 24 saat içinde tümör kanındaki kaynağı ve tümör dokusu hasarını engelledi. Tümörlere saldırdıktan sonra, nanorobotların çoğu temizlenmiş ve 24 saat sonra vücuttan atılmıştır. En önemlisi de, nanorobotların beynin içine bulaştığı, inme gibi istenmeyen yan etkilere neden olabileceğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca bilim insanları, akciğer kanseri hastalarının insan klinik seyrini taklit eden birincil fare akciğer kanseri modelinin testiyle sistemlerini denediler. 2 haftalık bir tedaviden sonra tümör dokularının küçültüldüğünü gösterdiler.

www.sciencedaily.com

www.bbc.com

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