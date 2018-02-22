ZMO Adana Şubesi: Çiftçi üretim sürecinin dışında kalacak

ZMO Adana Şubesi Başkanı Semih Karademir şeker fabrikalarının özelleştirmesiyle çok sayıda çiftçinin üretim sürecinin dışında kalacağını söyledi

Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Semih Karademir, Türkiye Şeker Fabrikaları’na ait 14 fabrikanın özelleştirilmesi için ihale sürecinin başlatılmasına tepki göstererek, düzenlemenin ülkenin ve halkın menfaatlerini hiçe saydığını söyledi. Yaptığı yazılı açıklamada fabrikaların özelleştirilmesinin insan sağlığına ilişkin zararları bilinen nişasta bazlı şeker sektöründe sağlıklı denetim yapılamamasına bağlı olarak, bu grubun üretimi kısa sürede artması tehlikesine dikkat eken Karademir, “Pancar şekeri üretimi azalacak, çok sayıda çiftçimiz ve tarım alanlarımız üretim süreçlerinin dışında kalacaktır” dedi.

‘ÖZELLEŞTİRME PANCAR ŞEKERİ İLE NBŞ ARASINDA YAPILAN BİR TERCİHTİR’

Özelleştirme kapsamına alınan 14 fabrikada, Türkşeker’in toplam çalışanlarının yüzde 55’inin istihdam edildiğine vurgu yapan Karademir, “Türkşeker’in şeker üretiminin yüzde 67’si, melas üretiminin yüzde 64’ü, yaş küspe üretiminin yüzde 67’si özelleştirme kapsamına alınan fabrikalarca gerçekleştiriliyor. Türkşeker’in pancar ekimi yaptırdığı alanların yüzde 66’sı, ekim yaptırdığı çiftçilerin ise yüzde 71’i bu fabrikalara yönelik üretim faaliyetinde bulunuyor. Hedefi yalnız ülkemizin şeker gereksinimini karşılamak değil, tarımı ve dolayısıyla çiftçiyi kalkındırmak olan Şeker Fabrikalarının özelleştirilmek istenmesinin, pancar şekeri ile nişasta bazlı şeker arasındaki tercihi gösteren bir politikanın yansıması olarak görülmesi gerekiyor” dedi.

‘ÜRETİCİLERİN SÖZ SAHİBİ OLDUĞU ÖRGÜTLENMELER YARATILMALI’

Şeker pancarının yalnız sanayi ham maddesi değil, aynı zamanda hayvan için çok kıymetli gıda olan yaprak, baş ve posa ile bir yem bitkisi olduğuna dikkat çeken Karademir, “Bu ürünün üretiminin gelişmesi, sorunları her geçen gün artan hayvancılığımızın için de büyük önem taşımaktadır” dedi. Kamuya ait şeker fabrikalarının yeniden yapılandırılmaları konusunda gerekli yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapılarak rekabet gücü arttırılması yerine sermayeye peşkeş çekmek istenmesinin doğru olmadığını dile getiren Karademir, “Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmeli; pancarın yetiştirilmesinden şeker üretim ve pazarlanmasına değin tüm süreçte üreticilerin söz ve karar sahibi olacakları örgütlenmeler egemen olmalıdır” dedi. (Adana/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 22:28

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