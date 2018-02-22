'ABD ve PYD Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘ABD'nin PYD'yi de kapsayan provokatif eylemleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor’ dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un Suriye politikasını eleştirdi ve "ABD'nin PYD'yi de kapsayan provokatif eylemleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor" dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Moskova'da düzenlenen bir Orta Doğu konferansında konuşan Rus Dışişleri Bakanı, "Afrin'de yaşananları hepmiz biliyoruz. ABD'li meslektaşlarıma bir kez daha sesleniyorum: Ateşle oynamayı bırakın, kısa vadeli hesaplar yerine Suriye halkının uzun vadeli refahı için çaba gösterin" dedi.

ABD'nin Fırat Nehri'nin doğusunda IŞİD ile mücadele adı altında Suriye'yi bölecek eylemlere giriştiğini de savunan Lavrov, "IŞİD'le mücadele ettiklerini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için çalıştıklarını söylüyorlar. Bu söylemlerin pratikte de hayata geçmesi gerekiyor" dedi.

AFRİN İÇİN MÜZAKERE ÇAĞRISI

"Kürtlerin kendi geleneklerine ve adetlerine göre yaşama haklarını her zaman destekledik. Ancak şu anda Kürtlerin emellerinin başka ülkelerin jeopolitik çıkarları uğruna istismar edildiğini görüyoruz" diyen Lavrov, Afrin konusunda tarafları müzakereye davet etti.

Lavrov, "Afrin'deki gelişmelerin tarafı olanları çatışmaları durdurup müzakerelere başlamaya çağırıyoruz" diye konuştu. (DIŞ HABERLER)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 21:56

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