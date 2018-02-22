Malatya'da EMEP'ten HDP'ye dayanışma ziyareti

Malatya'da gözaltına alınan HDP ve DBP'li yöneticilerin tutuklanması üzerine EMEP İl Örgütü HDP İl Örgütü'ne destek ziyaretinde bulundu.

Malatya'da 13 Şubat’ta yapılan eş zamanlı baskın sonucu gözaltına alınan ve aralarında HDP ve DBP Malatya il yöneticilerinin de bulunduğu 13 yurttaşa tutuklama kararı çıkmasının ardından Emek Partisi Malatya İl Örgütü, HDP İl Örgütü'ne destek ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan EMEP İl Başkanı Kemal Gültekin, yasal zeminde siyaset yapan HDP ve DBP yöneticilerinin “örgüt üyeliği”, “örgüt propagandası yapma” ve sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunması gerekçesi ile tutuklanmalarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, "İktidar tek parti, tek adam rejimini yerleştirmek için Afrin'de savaş politikalarını güçlendirmiş, ülkede ise savaş politikalarına karşı çıkan bütün kesimleri zapturapt altına alma çabasındadır. Bu koşullarda emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi her zamankinden daha fazla önemini koruyor. Bizler Emek Partisi olarak, partiler, kitle ve meslek örgütleri, sendikalar üzerindeki baskıların, siyasi temsilciler üzerinde gözaltı ve tutuklamaların bir an önce durdurulması için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

EMEP heyetini karşılayan HDP'liler ise birlikte mücadelenin önemine dikkat çekerek dayanışma ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler. (Malatya/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 20:26

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