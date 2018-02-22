Taşkışla Sahnesi: Buradayız, gitmiyoruz

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Taşkışla Kampüsü öğrencileri tarafından kurulan Taşkışla Sahnesi Tiyatro Topluluğu, İTÜ girişinde dağıtılan “Müzik neden haramdır?” bildirisini fakültelerinde müzik yaparak protesto ettikleri için fiili olarak kapatılmayla karşı karşıya olduğunu belirterek yaşadıkları sıkıntıyı bir skeçle anlattı.

Oynadıkları skeçte yaşadıklarını anlatan öğrenciler, ödenek sıkıntısından etkinlik izni alamamaya kadar yaşadıkları zorlukları sergiledi. İÜ Çapa Tıp Oyuncuları da Taşkışla Sahnesi ile dayanışma amacıyla bir skeç sergiledi.

'Müzik haram değildir' diyen İTÜ öğrencilerine keyfi yasak

TÜM KULÜPLERİN ORTAK SORUNU

İTÜ Taşkışla Sahnesi, gösteri sonrasında yaptıkları açıklamada, kulüplerinin faaliyetlerinin engellenerek aslında fiili olarak kapatılmaya çalışıldığını ve içinden geçtikleri süreci anlattılar. Açıklamada, klüplerinin ifade özgürlüklerini kullandıkları için kullandıkları mekanların ellerinden alınması tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtilerek, “Kulüplerin en doğal hakları olan kulüp odası, çalışma alanı gibi mekanların yönetim tarafından bir lütufmuş gibi sunuluyor” denildi.

‘TİYATRO YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Yaptıkları açıklamada benzer engellerle karşılaşan tek kulüp olmadıklarını ve İTÜ’de pek çok kulübün çalışma alanının elinden alınması, bütçe kısıtlaması, sebep belirtilmeyen etkinlik iptalleri gibi sorunlarla karşılaştığını belirterek, “Birbirini tanıyan, anlayan, sorunlarını bilen ve birbirleriyle yan yana durup dertlerini sahiplenen okul içinden ve dışından bütün topluluklar olarak bulunuyoruz. Taşkışla sahnesi olarak son sözümüz: Buradayız, gitmiyoruz, tüm üyelerimizle beraber ait olduğumuz yerde, Taşkışla’da, tiyatro yapmaya devam ediyoruz!” sözleriyle açıklamalarını bitirdiler.

'BİZ KAZANACAĞIZ’

İTÜ Taşkışla Sahnesi’ne destek vermek için CHP Milletvekili Gülay Yedekçi de Taşkışla’daydı. Yedekçi ülkede artan faşist uygulamaların üniversitelerde daha yoğun bir hale geldiğinibelirterek “Taşkışla’da tiyatro yapmak isteyen çocukların karşısına engel çıkarıyorlar. Kulüplerini kapatmakla onları tehdit etmek büyük bir yanlıştır.Bu haklar direne direne kazanılır. Üniversite öğrencilerinin özgür, demokratik bir üniversite için haykırarak seslerini yükseltmesi gerekir” dedi. Toplulukların yaşadığı sıkıntıları Meclise de taşıyacaklarını belirten Yedekçi Yılmaz Güney’in “Biz kazanacağız” alıntısıyla sözlerini bitirdi. (İstanbul/EVRENSEL)

Öğrencilerden ‘müzik haramdır’ bildirisine müzikli cevap

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 18:04

www.evrensel.net