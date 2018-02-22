DİSK/Lastik-İş 3 lastik markasıyla sözleşme imzaladı

DİSK/Lastik-İş'in örgütlü olduğu, Pirelli, Brissa, Goodyear’ın Adapazarı ve İzmit fabrikalarında 5 bin işçiyi ilgilendiren TİS'te anlaşma sağlandı.

DİSK’e bağlı Lastik-İş Sendikasının örgütlü olduğu Pirelli, Brissa, Goodyear’ın Adapazarı ve İzmit fabrikalarında çalışan yaklaşık 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlandı.

Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, İzmit’te bulunan bir lastik fabrikası önünde işçilerle bir araya gelerek, toplu iş sözleşmesinin detaylarını paylaştı. Karacan kadrolu çalışanlara yüzde 12’ye yakın zam yapıldığını belirtti. Destek hizmetlerinde çalışanlara ise bir yıl için yüzde 25 zam yapıldığını aktardı.

Karacan, “Ramazan paketi de her iki grubumuza verilecek. Üretim bölümündeki arkadaşların her birine, sosyal haklar, zamlar dışında, 4 bin 500 TL’si hibe olmak üzere 10’ar bin lira para verilecek. Destekteki arkadaşlarımıza da 2 bin 500 lirası borç, 2 bin lirası hibe olmak üzere 4 bin 500 lira verilecek” diye konuştu. (KOCAELİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 19:11

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