'Biz kesinlikle savaş istemiyoruz'

DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız savaşın faturasının işçilere kesildiğini belirterek savaş istemediklerini söyledi.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, savaşın faturasının her zaman işçilere kesildiğini belirterek “İşçiler ve emekçilerin bu ülkede daha barışçıl bir ortamda yaşayarak, evine ekmek götürmek gibi dertleri var. Biz kesinlikle ve kesinlikle savaş istemiyoruz” dedi.

Şube Başkanı Arif Yıldız, OHAL ve Afrin’e yönelik operasyonun işçiler üzerindeki etkisini MA’ya değerlendirdi. İktidarın savaşla kendi varlığını sürdürmeye çalıştığını söyleyen Yıldız, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “OHAL sayesinde işçi grevlerini engelleyebildikleri” yönündeki açıklamasının iktidarın OHAL koşullarını işverenin talepleri doğrultusunda kullandığının itirafı olduğunu belirtti.

OHAL’in uzatılmasının gerekçesinin ülke içerisinde ve dışında sürdürülen savaş politikaları olduğunu vurgulayan Yıldız, bunun faturasının ise en çok işçi ve emekçiye kesileceğini ifade etti. Türkiye’de vergi rekortmenlerinin işçiler olduğunu belirten Yıldız, “Temel tüketim maddesi olan her şeye yüzde 60-70 zam geldi. Bugün atılan her bombanın, merminin faturası işçilere, emekçilere yani bizlere kesiliyor” diye konuştu.

Savaş diyenlere karşı, “inadına barış”ı daha yüksek sesle haykırmak gerektiğini söyleyen Yıldız, “İşçiler ve emekçilerin bu ülkede daha barışçıl bir ortamda yaşayarak, evine ekmek götürmek gibi dertleri var. Bu konuda tavrımız nettir. Biz kesinlikle ve kesinlikle savaş istemiyoruz” diye konuştu.

‘ANTİDEMOKRATİK YASALAR OHAL’LE YASALAŞTI’

AKP iktidarının bugüne kadar Meclisten geçiremediği bütün anti-demokratik yasaları, OHAL ve savaşı bahane ederek KHK’lerle yasallaştırdığına dikkat çeken Yıldız, Türkiye’de demokrasinin sadece “sözde” olduğunu dile getirdi. Yıldız, şunları dile getirdi: “Çıkılan kürsüye elini vurarak, ‘Ülkede demokrasi var, herkes rahatlıkla özgürce düşüncesini söyleyebilir’ anlayışı var ama gerçek bu değil. Ülkede demokrasi yok. Çünkü bugün basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede, 160’a yakın gazetecinin tutuklu olduğu bir ülkede, televizyonların, dergilerin, gazetelerin kapatıldığı bir yerde, yazarların tutuklandığı bir yerde kimse demok-rasiden söz edemez. Bu işçi için de geçerli. Anayasa’nın 51’inci maddesi çok açık ve nettir. Herkes sendikaya üye olabilir. Anayasa net bir ifadeyle ortaya koysa da, işveren bunu ihlal eder ama işçi bununla ilgili mağdur olur. Bugün baktığımızda Türkiye’de fabrikaların önünde binlerce işçi sendikaya üye oldukları için işten atılmıştır.”

‘İŞÇİNİN İTİRAZ ETME HAKKI YOK’

696 sayılı KHK ile getirilen “Taşeron düzenlemesini” de hatırlatan Yıldız, bu düzenleme ile işçilerin itiraz etme ve dava açma haklarının bile ellerinden alındığını söyledi. Yıldız, “İşçi sadece dilekçeyle itiraz edecek ama bu dilekçenin verilmesinin ötesine geçmeyeceğini hepimiz de biliyoruz. İşçinin demokratik anlamda tepkisini, talebini sokakta gösterme hakkı yok, dava açma hakkı yok. Sadece dilekçe ile valiliğe itiraz etme hakkı var. Valiliklere baktığımız zaman bugün AKP il başkanı gibi çalışıyorlar. Kim verecek bu mağdur olan işçilerin hakkını, hukukunu kim arayacak? İlk başta her şeyin başlıca sıkıntısı olan OHAL’in bir an önce kaldırılması ve herkesin gerçekten demokratik anlamda hakkını arayabilmesi, hukukunu arayıp bunun mücadelesini vermesi gerekiyor” diye konuştu.

AKP’YE OY VERENLERİN DE GELECEĞİ YOK’

İşçilere birleşme çağrısında bulunan Yıldız, ancak birleşerek haklarını alabileceklerini belirtti. İktidarın kimseye danışmadığı KHK’lerle herkesin mağdur olduğunu dile getiren Yıldız, bu haksızlığa dur demenin vaktinin geldiğini kaydetti. Yıldız, “Biz kesinlikle işçi sınıfı olarak bu tür şeylere müsaade etmemeliyiz ve birlikte alanda ve sokakta bunun mücadelesini vermeliyiz. O yüzden dünden daha fazla yan yana gelmeliyiz. Dünden daha fazla birlik olmaya, daha fazla kardeş olmaya, sokakta daha fazla mücadele etmeye ihtiyacımız var. Çünkü bu ülkede artık AKP’ye oy vermiş bir bireyin de geleceği yok” dedi.(İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 18:26

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