'Meriç’in altında binlerce ceset var' iddiası

Bugüne kadar tutulan kayıtlar ve bölgede yapılan araştırmalara göre, Meriç Nehrinin altında 1300’den fazla ceset yattığı iddia edildi.

Alman Bild gazetesi muhabirleri Liana Spyropoulou ve Giorgos Moutafis, Türkiye-Yunanistan sınırına gitti ve göçmenlere mezar olan yerlerin başında gelen Meriç Nehri’yle ilgili bilinmeyenleri araştırdı. Muhabirlerin bugüne kadar tutulan kayıtlar ve bölgede yaptığı araştırmalara göre, bu nehrin altında 1300’den fazla ceset yatıyor.

Yine gazeteye konuşan Bölge Valisi Dimitris Hatzigakidis de bugüne kadar korkunç manzaralarla karşılaştığını anlattı. Hatzigakidis, “Burada yaşananları hayal bile edemezsiniz. Gecenin bir köründe bebek çığlıklarıyla uyanıp, dondurucu soğukta ıslak kıyafetlerle çaresizce bekleyen bir sürü insanla karşılaşmak... Ve bu sadece iyi bir senaryo. Geriye kalan herkesin öldüğü düşünüldüğünde bu insanlar bu halleriyle oldukça şanslı...” dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 18:20

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