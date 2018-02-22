Yol kenarında ölmüş vaşak bulundu

Antalya Akseki’de yol kenarında araç çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen vaşak bulundu.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yol kenarında, araç çarpması sonucu öldüğü belirlenen vaşak bulundu.

Antalya- Konya yolunun Üzümdere Yaban Hayatı Koruma Sahası'nda, öğle saatlerinde, yol kenarında hareketsiz duran bir vaşak görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, vaşağın ölmüş olduğunu belirledi. Araç çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen, yaklaşık 1,5 metre uzunluktaki ve 35- 40 kilo ağırlığındaki vaşak, doğa koruma ekipleri tarafından götürüldü. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 18:10

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