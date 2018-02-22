Sanatının 45.yılında Asım Gönen konuşulacak

45. Sanat yılını kutlayan Asım Gönen için düzenlenen etkinlik, bu akşam Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Konak Belediyesi'nin düzenlediği 'Edebiyatımızda Vefa İstasyonu' programı kapsamında bu ay 'Ekmeğin ve Gülün Şairi' Asım Gönen konuşulacak. 45. Sanat yılını kutlayan Asım Gönen için düzenlenen etkinlik, bu akşam Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

Etkinliğin sunumu yazar Yunus Bekir Yurdakul yaparken, 'Yazın yaşamında Asım Gönen' söyleşisinin konuşmaları ise, Bilsen Başaran, Lütfi Demirkapı, M. Yaşar Bilen, Tacim Çiçek olacak. Asım Gönen'in şiiri üzerine ise Şair Fergun Özelli konuşacak. Etkinlikte, Gönen'in hayatını anlatan kısa film de yer alacak. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 17:45

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