MeToo basketbolda: Cinsel saldırı iddiaları NBA’e taşındı

ABD'de kadın çalışanlara yönelik cinsel saldırı iddiaları NBA'e uzandı. 18 yıl Dallas Mavericks'te başkanlık yapan Terdema Ussery iddiaların odağında.

ABD’de Hollywood merkezli başlayan kadınlara karşı cinsel saldırı iddialarına dünyanın en büyük basketbol ligi NBA de eklendi. Sports Illustrated (SI) dergisine konuşan kadınlar, 18 yıl boyunca Dallas Mavericks’in başkanlığını yapan Terdema Ussery’nin kendilerine sık sık sözlü cinsel tacizlerde bulunduğunu dile getirdi. Mavericks’teki benzer iddialar Ussery ile sınırlı değil. Ussery, kadınların benzer şekilde hedef alındığı mizojinist bir çalışma kültürünün sorumlusu olmakla suçlanıyor. Mavericks’in sahibi David Cuban da yaşananlara engel olmadığı için eleştirilerin yöneldiği isimler arasında.

PARLAK YÖNETİCİ FİGÜRÜ

1997-2015 arası Mavericks’te çalışan Ussery, Princeton, Harvard ve Berkeley gibi önde gelen üniversitelerde eğitimini tamamladıktan sonra köklü bir hukuk firmasında çalıştı. Spor dünyasında kariyer yapmak üzere 32 yaşında CBA başkanı olan Ussery, spor giyim markası Nike’taki üst düzey görevinin ardından 1997’de Dallas Mavericks’in başkanlığına getirildi. Ussery, dönemin NBA Başkanı David Stern tarafından da övülen ve “Ligin gelecekteki başkanı” olarak adlandırılan bir isimdi.

İLK ŞİKAYET 1998’DE

59 yaşındaki Ussery hakkında ilk olarak 1998’de birkaç kadın çalışanın şikayeti üzerine Mavericks içerisinde bir soruşturma başlatılmış ancak Ussery, görevine devam etmişti. Soruşturma sonrası İnsan Kaynakları başkanlığına getirilen Buddy Pittman’in siyasi ve sosyal meselelerdeki muhafazakar görüşlerinin çalışanların yaşananları kendisiyle paylaşması konusunda isteksiz davranmasına neden olduğu belirtiliyor.

UNDER ARMOUR’DA 2 AY KALABİLDİ

Ussery, Mavericks sonrası çalışmaya başladığı Under Armour’da da cinsel tacizle suçlanmış ve henüz işindeki 2. ayında istifa etmişti. Under Armour kararın gerekçesine dair net bir bildirimde bulunmadı. Şirket sözcüsünden yapılan açıklamada ise “Kişisel meselelere dair açıklamada bulunamayız ama Under Armour böylesi iddiaları çok ciddiye alır” denildi.

MAVS.COM YAZARININ ŞİDDETİNE GÖZ YUMULDU

2009’dan bu yana kulübün resmi internet sitesi mavs.com’da çalışan Earl K. Seed de adı sık sık kadına şiddet vakalarına karışsa da kulüpteki görevini yıllarca sürdürmüş bir isim. Sneed, ilk olarak 2010-11 sezonunda takımın maç yazarı olarak çalıştığı süreçte sevgilisine karşı şiddet uygulamış ve yargılanarak para cezasına çarptırılmıştı. Sneed 2014 yılında bu kez aynı iş yerinde çalıştığı bir sevgilisini dövmüş ancak bu da kovulmasını sağlayamamıştı.

CUBAN, ‘BİLMİYORDUM’ DEDİ

2000’den bu yana Mavericks organizasyonunun sahibi olan Mark Cuban, iddialardan habersiz olduğunu öne sürerek kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söyledi. Sports Illustrated’a konuşan kaynaklar, Ussery’nin kadın çalışanlara yönelik tacizlerini organizasyon içerisinde herkesin bildiğini ve Cuban’ın bunları duymamış olmasının imkansız olduğunu söyledi. SI, Cuban’ın, Ian Thomsen’in yazdığı “The Soul of Basketball” kitabında diğer kulüp sahiplerinden farkını “Ben olan biten her şeye çok yakınım, kimse arkamdan iş çeviremez” ifadesiyle açıkladığını hatırlattı.

Cuban, SI’ya yaptığı açıklamada Pittman ve Sneed’i iddiaların gündeme gelmesinin hemen ardından kovduğunu söyledi. #MeToo kampanyasının başladığı günlerde Pittman’a “Bizde böyle bir sorun var mı” diye sorduğunu ve yanıtın “Hayır” olduğunu aktaran Cuban, “Basketbolla ilgili konularla çok ilgiliydim ancak günlük meselelere dahil değildim” diye konuştu.

#METOO

Film yapımcısı Harvey Weinstein’a karşı çok sayıda kadının medya aracılığıyla gündeme getirdiği iddialar, kısa sürede #MeToo (Ben de) sloganıyla yaygınlaşmıştı. Önce Hollywood ve film endüstrisi daha sonra da ABD sınırlarını aşan cinsel saldırı ve istismar iddiaları, problemin her tabakadan çalışma ortamlarında ne kadar yaygın olduğunu ve buna karşılık kadınların mücadele arzusunun ne kadar güçlü olduğunu ortaya koymuştu. (SPOR SERVİSİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 17:51

