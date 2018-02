‘Canavar şeker’ yerli pazarı yiyecek

Kimya Mühendisleri şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösterdi.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararıyla Türkiye tarımı ve sanayisinin ‘yerli ve milli’ olmayan küresel şirketlerin egemenlik alanına terk edildiğini bildirdi. Açıklamada özelleştirmenin, insan sağlığına zararlı olan ‘canavar şeker’ olarak bilinen nişasta bazlı şekerin önünü açacağı uyarısı yapıldı.

57. Hükümet (DSP, MHP, ANAP koalisyonu) döneminde ‘Kemal Derviş’in 15 kanunu’ arasında çıkarılan Şeker Yasası’yla taban fiyat uygulamasının kaldırıldığı ve fiyat belirlemelerin özel sektörün keyfine bırakıldığı belirtilen açıklamada “Pancar üretiminde kota dönemi başladı. Sonuç olarak köylü daha önce geçimini sağlamak üzere yetiştirdiği pancarı ekemez oldu. Bu kanun sonrası fabrikaların bazıları satılarak şeker ithalatının önü açıldı” dendi.

KAMU KURUMLARI YOK EDİLDİ

2001 krizini atlatamayan 57. Hükümetin trajik bir şekilde yıkılması sonucu kapitalizmin Türkiye’de aradığı iktidarı 2002 yılında AKP ile bulduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Türkiye, Cargill’in nişasta bazlı şekeri ve kaçak şekerin işgaline uğradı. On altı yıllık AKP iktidarı boyunca Türkiye’de stratejik öneme sahip birçok kamu kuruluşu yok pahasına satılarak özelleştirdi. Çıkartılan yasa ve yönetmeliklerle tarım ve sanayideki kamu işletmeleri adeta yok edildi. Son olarak 23.12.2017 tarihinde OHAL kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 696 sayılı KHK ile Şeker Kurumu kapatılarak her şey piyasanın insafına terk edildi. 21.02.2018 tarihinde de cumhuriyet tarihinin kalkınmacı anlayışı ile kurulmuş olan Türkiye Şeker Fabrikalarına ait on dört fabrikanın satışı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şeker fabrikalarının satışının yasal olarak önü açıldı.”

HASTALIKLARI SALGINA DÖNÜŞTÜREN ŞEKER

Bütün bu gelişmelerin nişasta bazlı şeker (NBŞ) olarak bilinen ve insan vücudunun hiçbir şekilde kabul edemediği, çoğunlukla genetiği değiştirilmiş mısır kullanılarak üretilen ve “canavar şeker” olarak bilinen sanayi tipi şekerin önünü açmaya yarayacağı ifade edilen açıklamada “Kronik hastalıkları salgına dönüştüren nişasta bazlı şeker/mısır şurubunun tüketimi Fransa, Hollanda, Avusturya, İrlanda, İsveç, Yunanistan, Portekiz, Slovenya, Danimarka ve İngiltere’de yasak. Avrupa’da kişi başına NBŞ tüketimi 1-1.5 kg civarındayken bizde 6.5 kg civarında. ABD Gıda ve İlaç İdaresi obeziteyi etkilediği gerekçesiyle 2008’de NBŞ kotasını yüzde 10’dan yüzde 8’e düşürdü. Bizde ise yüzde 10 olan kota yüzde 15’e çıkartıldı. Geçen yıl yapılan düzenlemelerle NBŞ kotası 312 bin 500 tona çıkartıldı. Oysa bu rakam Almanya’da 56 bin ton, İspanya’da 53 bin ton, İtalya’da 32 bin tondu. 2015 yılı itibariyle NBŞ üretimi için 1.7 milyon ton mısır ithal edildi. 2015 yılında Türkiye NBŞ dışında 350 bin ton da yapay tatlandırıcı ithalatında bulunmuştur. Ülkemizde 1998 yılında 500 bin hektarda pancar üretimi yapılırken 2015 yılında bu rakam 270 bin hektara düştü. Aynı şekilde şeker pancarı ekimi yapan çiftçi sayısı da 450 bin aileden 120 bine geriledi.”

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI

Bütün bu gelişmeler sonucu daha önceleri şeker ihraç eden Türkiye’nin 2015 yılında 170 bin ton şeker ithal eder hale geldiği bilgisi verilen açıklamada, 8 Nisan 2016’da şeker ithalatının önünü açabilmek için sıfır gümrük kararı alındığı hatırlatıldı. Açıklamada “Şeker ithal edilmesini gerektirecek bir durum olmamasına rağmen şeker ithalatını kolaylaştıracak böyle bir kararın alınması çiftçiyi ve üretim yapan şeker fabrikalarını zora sokmuştur” dendi.

Şeker fabrikalarının satılma kararının insan sağlığına zararlı olduğu dile getirilen açıklamada, özelleştirme kararının GDO’lu mısırdan üretilen ve canavar şeker olarak adlandırılan nişasta bazlı şeker üretimin önünü açmaya yönelik bir hareket olduğu vurgulandı. (İstanbul/EVRENSEL)

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki

BURDUR’DA ‘FABRİKAYA SAHİP ÇIKALIM’ ÇAĞRISI

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki gösteren Şeker-İş Sendikası Burdur Şube Başkanı Mustafa Onay, ciddi destek aldıklarını belirterek “İnşallah bu desteğin özelleştirmenin iptaline kadar gideceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Konuyla ilgili DHA’ya açıklama yapan Mustafa Onay, “Burdur şeker fabrikamızın şartnamesi 20 Şubat tarihinde hazırlanarak ihale sürecine girildi. 18 Nisan 2018’de ihaleye çıkılacağı kesinleşti. Öncelikle bu fabrikanın gerçek sahibi üreticileri, besicileri, taşıyıcıları, fabrika işçileri, tüm Burdurluları fabrikaya sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi. Kitle örgütlerinden ciddi destek aldıklarını ifade eden Onay, “İnşallah bu desteğin özelleştirmenin iptaline kadar gideceğini tahmin ediyoruz. Burdur kaybetmesin. Bu bacanın tütmesini istiyoruz” dedi. Burdur Ziraat Odası Başkanı İbrahim Demir de şeker fabrikasının ekonomisi tarıma dayalı Burdur’un en önemli tesisi olduğunu dile getirdi. Demir, “Şeker fabrikasının özelleştirilmesi daha önce özelleştirilmesi yapılan süt fabrikası gibi olacaksa Ziraat Odası olarak buna karşıyız” dedi. (BURDUR)

TARIMIN MEZARINA BETON DÖKÜLÜYOR

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hükümet tarafından satılmasına karar verilen şeker fabrikalarının, cumhuriyet döneminin en önemli mirası olduğunu belirterek, “Amaç başkanlığı garantilemek için ülkeyi 3 ay daha rahat yönetebilmek. AKP 15 yılda tarımı bitirdi, şeker fabrikaları ile mezarına beton döküyor” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm de şeker fabrikalarının Türkiye’nin en köklü işletmelerinden biri olduğunu belirterek özelleştirmenin üreticiye, tüketiciye, çiftçiye, esnafa, kısaca halka ihanet anlamına geldiğini belirtti. Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba’nın yanıtlaması talebiyle önerge veren Tüm, şu sorulara yanıt istedi: “Şeker fabrikalarının özelleştirilme kapsamında satılmasının gerekçesi nedir? 14 şeker fabrikasının satışı ne kadar sürede tamamlanacaktır? İhalelerde fabrikalar için üretim ve çiftçiden alım şartı nasıl olacaktır? Şeker fabrikalarında çalışan işçilerin durumu ne olacaktır? Şeker fabrikalarının kapatılmasıyla şeker pancarlarından üretilen şekerin yerini nişasta bazlı şeker mi alacaktır? Et ve Balık Kurumu’nun özelleştirilmesinden ardından yaşanan olumsuzlukların Şeker Fabrikaları için yaşanmaması nasıl sağlanacaktır? Satış sonrası pancar üretiminin azalmasına bağlı olarak melas ve küspe eksikliği hayvancılık sektörünü nasıl etkileyecektir?” CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerektiğini bildirdi. Halk sağlığı için şeker fabrikalarının şeker pancarından şeker üretmeye devam etmesi gerektiğini kaydeden Zeybek, “Şeker pancarı ve şeker milli bir üründür. Şeker fabrikalarının özelleşmesi ile binlerce çiftçi, tarım emekçisi işinden, aşından olacaktır. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine toplumun bütün kesimleri ortak duruş sergilemeli ve bu işi durdurmalıdır” çağrısında bulundu. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 17:24

www.evrensel.net