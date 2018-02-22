KOÜ'de hazırlık öğrencileri ulaşım hakkı için yürüyor

Kocaeli Üniversitesi'nde otobüs talepleri karşılanmayan hazırlık öğrencileri bugün de fakültelerinden A Kapısı önüne kadar yürüdü.

A Kapısı önünde nitelikli ulaşım taleplerini duyuran öğrenciler talepleri karşılanana dek mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdiler. Öğrenciler dün de başka fakültelere tahsis edilen büyük araçların kendilerine de tahsis edilmesi, araçların makul saat aralıklarıyla hareket etmesi talepleriyle yürümüştü.

ÖĞRENCİLER TALEPLERİNİ AÇIKLADI

A Kapısı önünde taleplerini de açıklayan öğrenciler, Hazırlık öğrencileri olarak ikinci sınıf öğrenci muamelesi görmekten bıktıklarını ifade etti. Hazırlıktan bir öğrencinin okuduğu açıklamanın satır başları şöyle:

"Bu fakültede öğrenim görenler olarak sağlıklı ulaşım hakkımız. 1000 kişinin dersten çıktığı fakülteye 2-3 tane küçük minibüs göndermenin neresi mantıklı? Başka fakültelere belediye otobüsleri tahsis edildiğini görüyoruz. Demek ki istenince yapılabiliyor! Rektörlükten, belediyeden talebimizdir:

-Büyük belediye otobüsleri veya üniversiteye ait büyük servisler ders giriş ve çıkış saatlerinde ulaşımı sağlamalıdır!

-Ulaşım öğrencileri mağdur etmeyecek sıklıkta olmalı 35-40 dakika otobüs beklememeli, otobüsler yüzünden devamsızlık hakkımızdan olmamalıyız!

Hazırlık öğrencileri olarak biliyoruz ki; bu talepler için birleşmeden kimse isteklerimizi yerine getirmiyor! Defalarca yetkililerle konuştuk, derdimizi anlattık hep geçiştirildik. Artık bir araya gelip ne yapacağımızı konuşmak ve harekete geçmek zorundayız! Instagram sayfamızdan bize ulaş, sorunlarımızı beraber çözelim!" (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 17:14

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