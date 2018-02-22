BES’ten vergi tepkisi: Alkol ve tütün olmasa ülke batacak

Büro Emekçileri Sendikası (BES), her yıl Şubat ayı sonunda Bakanlığın düzenlediği vergi haftası etkinliklerine, bu yıl da “Emekçiler patronlardan daha fazla vergi ödüyor” diyerek katılmayacak. BES Genel Başkanı Serpil Akpınar, vergi adaletsizliğini bir hafta boyunca teşhir edecekleri bir dizi etkinlik yapacaklarını açıkladı. Alkol ve tütünden alınan yüksek vergilere dikkat çeken Akpınar, “Tabiri caizse yurttaş alkol ve sigara tüketmese ülke batacak hale gelmiştir” dedi.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası, ‘Vergi Haftası’na ilişkin açıklama yaptı. Sendika genel merkezinde yapılan açıklamada konuşan BES Genel Başkanı Serpil Akpınar, emekçiler üzerindeki vergi yükünün her geçen yıl arttırıldığı vergi politikalarının teşhirine yönelik faaliyetler sürdüreceklerini açıkladı. Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 29.'su düzenlenen Vergi Haftası etkinliklerine katılmayacaklarını açıklayan Akpınar, alternatif vergi haftası etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi. Akpınar, emekçiler ve yoksul halk açısından gönüllü vergi alışkanlığının arttırılmasından bahsedilemeyeceğine dikkat çekti.

'EMEKÇİLER PATRONLARDAN ÇOK VERGİ ÖDÜYOR'

Gelir vergileri açısından 2017 yılı tablosunu örnek gösteren Akpınar, “Mevcut adaletsiz ve çarpık vergi sisteminin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesini değil doğrudan ve dolaylı vergiler yolu ile cendere altına alınan başta emekçiler ve yoksul halk olmak üzere tüm toplumsal kesimlere vergide adalet çağrısı yapacağız. 2017 yılında toplanan 536 milyar verginin 360 milyar lirası dolaylı vergiden oluşmaktadır. Dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki oranı yüzde 70'i geçmiştir” dedi. Rakamların ürkütücü olduğunu söyleyen Akpınar, emekçilerin patronlardan daha fazla vergi ödediği bir 2017 yılını geride bıraktıklarını dile getirdi.

BU ADALETSİZLİK SON BULMALI

Alkol ve tütün ürünlerinde alınan KDV ve ÖTV oranının yüzde 10,1 iken kurumlar vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki oranının yüzde 9 olduğunu aktaran Akpınar, “Bu rakamlar ülkemizde vergi sistemi açısından sözün bittiği yerdir. Tabiri caizse yurttaş alkol ve sigara tüketmese ülke batacak hale gelmiştir” dedi.

Akpınar, ÖTV’nin lüks tüketim ile insan sağlığına ve çevreye zararlı ürünleri vergilendirmek için çıkarılmış bir vergi olduğunu hatırlattı:

“Günümüzde doğalgazdan, tıraş köpüğüne, meyve sularından limonataya kadar birçok ürün ÖTV kapsamına girmiştir. Mızrak çuvala sığmamaktadır. Emekçilerin tasarruf şansı olmadığı için tüm gelirlerinin harcamaları üzerinden tekrar vergilendirildiği doğrudan ve dolaylı vergiler aracılığıyla yaratılan bu adaletsiz düzen son bulmalıdır.”

'BAKANLIK RADİKAL BİR VERGİ REFORMU YAPMALI'

Siyasi iktidar ve Maliye Bakanlığı'na çağrı yapan Akpınar, ülkede radikal bir vergi reformu yapılması gerektiğini söyledi. Vergi gelirlerinin oluşumundan, toplanan vergilerin nereye harcandığına kadar sendikalarının meselenin tarafı olacağını bildiren ve vergi haftası boyunca bildiri dağıtımı, panel, basın açıklamaları gibi etkinliklerle vergi bilinci taşıma misyonlarını yerine getireceklerini söyleyen Akpınar, “Tüketilmesi zorunlu mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır. Birinci vergi dilimi yüzde 10'a düşürülmelidir. Açlık sınırı rakamları vergiden muaf tutulmalı, yoksulluk sınırı rakamı en alt vergi diliminden vergilenmelidir. Bir defaya mahsus olarak servet vergisi konmalı, sonra herkes kazancına göre adil bir vergilendirmeye tabi tutulmalıdır. Rant geliri ve spekülatif kazançların vergilendirilmesi sağlanmalıdır” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 17:35

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