Afrika gazetesine saldıran 6 kişiye hapis cezası

Afrin operasyonuna ilişkin attığı manşet nedeniyle Afrika gazetesine dönük saldırıya katılan 6 kişiye hapis cezası verildi.

Afrin operasyonuna ilişkin attığı manşet nedeniyle Afrika gazetesine dönük saldırıya katılan 6 kişiye hapis cezası verildi. Mahkeme kararın gerekçesinde “Farklı düşünen ve yazan kişilere tahammül gösterilmesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

TSK’nin Afrin operasyonuyla ilgili “Kıbrıs’a Barış Harekatı, Suriye’ye Zeytin Dalı Harekatı… Türkiye’den Bir İşgal Harekatı Daha” manşetiyle duyuran Kıbrıs’ın Lefkoşa kentinde yayın yapan Afrika gazetesi, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilmişti.



Hemen ardından 22 Ocak’ta gazeteye saldırı olmuştu. Ardından AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ak Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet İpek’in de olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

Erdoğan'ın hedef gösterdiği Afrika gazetesine saldırı

SALDIRGANLARA HAPİS CEZASI

Tutuklu 6 kişi hakkında 7 suçtan dava açılmış ve 2 ila 6 ay arasında değişen hapis cezası istenmişti. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün yoğun güvenlik önlemleri altında görülen davada, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar kararını açıkladı. Reynar, kararda saldırganlardan Oktay Güney’e 2 ay, Bayram Ak ve Ümit Taş’a 3’er ay, Abdülhadi Doğan’a 4 ay, Mehmet İpek ve Ahmet Türkmen’e de 6’şar ay hapis cezası verdi.

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'FARKLI DÜŞÜNENLERE TAHAMMÜL GÖSTERİLMELİ’

Yargıç Reynar, gerekçeli kararında, Ahmet Türkmen’in binadaki tabelaları sökerek olayların büyümesine neden olmasının, Mehmet İpek’in ise “kanunsuz topluluk ve ayaklanma” suçundan sabıkası bulunmasının ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirildiğini kaydetti.



Demokratik hak arama ve ifade özgürlüğünün silahsız ve saldırısız yapılması gerektiğini vurgulayan Reynar, “Demokratik ve çoğulcu olma yönünde hareket eden her topluluğun, farklı düşünen ve yazan kişilere tahammül göstermesi gerekir. Gazeteyi taşlayarak, sert cisimler savurarak, halka dehşet verecek şekilde tabelaları sökerek hak aranmaz. Öyle ifade özgürlüğü kullanılamaz” dedi. (Lefkoşa/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 16:48

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