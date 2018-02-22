Robert Fisk: Guta’da el Nusra’yı neden görmüyoruz?

Doğu Guta'da yaşanan katliamı yazan Gazeteci Robert Fisk, Batı’yı ikiyüzlülükle suçladı ve Rusya’nın ateşkes çağrısının görmezden gelindiğini aktardı.

İngiliz yazar, Ortadoğu Uzmanı ve Gazeteci Robert Fisk, Independent’ta yayınlanan yazısında, “Kimse Guta’daki katliamın boyutundan şüphe duymamalı. Fakat Guta’daki katliama dair öfkemizi dile getirirken, silahlı gruplardan hiç söz edilmiyor” dedi.

Gazete Duvar’ın Türkçeye çevirdiği yazısında Robert Fisk, “Onlarla konuşan hiç Batılı gazeteci yok çünkü bu kuşatma altındaki banliyöye girmeye cüret etsek, Guta’nın savunucuları tarafından kafamız kesilir” dedi.

Fisk, “ABD ve Avrupa medyasındaki ‘isyancıların elindeki’ ifadesinin haricinde, Guta’daki sivillerin acısına dair yorumlarda onlara değinildiğini de görmedim. O zaman 24 saat önce, hükümet kontrolündeki Şam’ın merkezinde altı sivili havan topuyla kim öldürdü? (28 kişi de yaralandı). Guta’da ölenlere kıyasla pek tabii ki çok az bir rakam. Ama onları hayaletler mi öldürdü?” dediği yazısını şöyle bitirdi:

“Gerçek şu ki, Guta kuşatması teslimiyete ve tahliyeye kadar devam edecek. Söyleyeceğimiz hiçbir sözcük bu karanlık senaryoyu engellemeyecek ve bunu biliyoruz. Sahada hiçbir şey değişmeyecek. Ve Guta ‘düştüğünde’ veya kuşatmacıların diyeceği gibi ‘özgürleştirildiğinde’, bu kez İdlib’in yıkımı başlayacak. Ve bu da bir kez daha ‘mahşer günü’ ’21’inci yüzyılın katliamı olacak (muhtemelen Halep ve Guta kuşatmalarını geride bırakacak). Bunu Batı’nın hiçbir kınaması durduramaz. Biz iflas etmişiz; öfkemizi, masumları kurtarmaya dair en ufak bir umut veya niyet olmaksızın haykırıyoruz. Guta’nın, korkarım tarihçiler tarafından kayıtlara geçirilecek üzücü hikayesi bu.”

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesi Suudi Arabistan destekli cihatçı örgüt İslam Ordusu ve el Kaide bağlantılı, eski adı el Nusra olan Heyet Tahrir el Şam’ın kontrolünde bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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