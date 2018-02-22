Tarım işçilerini taşıyan minibüsü devrildi: 16 işçi yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs sulama kanalına devrildi 16 işçi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsünün sulama kanalına devrilmesiyle 16 işçi hafif yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Kocayaka Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Elabdullah, yönetimindeki servis minibüsüyle Çivril yönüne giderken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan minibüs, sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Devrilen minibüste yaralanan 11'i Suriye uyruklu, 16 işçi, gelen ambulanslarla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mevsimlik tarım işçisi olarak Çivril'e geldikleri öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 16:32

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