'Erdoğan-Tillerson görüşmesinde neden kayıt tutulmadı?'

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ya Erdoğan-Tillerson görüşmesini sordu.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Dışişleri Bakanı’nın görüşmesine dair akkılarda yer eden soruları Meclis gündemine taşıdı.

Zülfikar İnönü Tümer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı 15 Şubat 2018 tarihinde Ankara'da kabul etmesinin ardından akıllara takılan soru işaretlerine yanıt aradı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yanıtlandırılması istemiyle 4 maddelik soru önergesi sunan Tümer, 3 saatten fazla süren görüşme hakkında bilgilendirme yapılmadığı gibi resmi bir kaydının da tutulmadığına işaret etti.

'KAMUOYUNA AÇIKLANMALI'

Konuk Bakanın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir görüşme yaptığını, sonrasında iki Bakanın basın toplantısı düzenlediğini ve tarafların bir 'ortak açıklama' yaptığını hatırlatan Tümer, Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin de kamuoyuna açıklanması gerektiğini vurguladı. Tümer, bu bağlamda sıra dışı hususların açıklığa kavuşturulması adına Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlandırması istemiyle şu soruları yöneltti:

"- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın hangi ülkenin olursa olsun bir Dışişleri Bakanı ile bu kadar uzun süren bir görüşme yapması olağan mıdır?

- Görüşmelerde normal olarak profesyonel yeminli tercümanlar kullanılır. Bu görüşmeye tercüman alınmadığı doğru mudur?

- Tercümanlık görevinin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yerine getirildiği doğru mudur? Bu uygulamanın Türkiye'de veya dünyanın başka bir ülkesinde emsali var mıdır?

- Devlet adına yapılan görüşmelerde yetkili bir görevli tarafından görüşmenin zabtı tutulur ve bu zabıt devlet arşivine konulur. Anılan görüşmede böyle bir görevlendirme yapılmadığı doğru mudur? Görevlendirme yapılmadıysa nedeni nedir?" (Adana/EVRENSEL)

Erdoğan-Tillerson görüşmesi sona erdi

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