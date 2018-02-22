Ekonomi Bakanı’ndan ‘enflasyon’ itirafı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Ecowas Ekonomi ve İş Forumu’na katıldı. İstanbul'da düzenlenen foruma Bakan Zeybekci'nin yanı sıra DEİK Başkanı Nail Olpak, Batı Afrika Ticaret ve Sanayileri Federasyonu Başkanı Germain Essohouma Meba katıldı.

Forumdaki konuşmasında Avrupa Birliği, OECD, G-20 gibi toplulukların içinde Türkiye’nin en yüksek büyüme hızına sahip olacağını iddia eden Zeybekci, “Maalesef enflasyon ile ilgili istediğimiz noktaya belki gelemedik ama bununla mücadeleyi de kenara bırakmadık. Biz bu kabiliyetlerimizle, bu özelliklerimizle 2018 yılında da yine aynı şekilde, aynı büyüme hedeflerine ulaşacağız” diye konuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 16:04

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