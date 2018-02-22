'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza atan 4 akademisyenin duruşması görüldü. Akademisyenlerin beraat talebi reddedildi.

Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için haklarında dava açılan 4 akademisyenin duruşması, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki işinden çıkarılan akademisyen Gülengül Altıntaş, Arel Üniversitesi’nden Efe Arık, Nişantaşı Üniversitesi’ndeki işinden çıkarılan Dr. Dilşa Deniz ve Altınbaş Üniversitesi’nden Deniz Parlak, "Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandı.



İlk olarak Akademisyen Gülengül Altıntaş’ın duruşması görüldü. Altıntaş’ın katıldığı duruşma kimlik tespitiyle başladı. Ardından söz alan avukatlar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın istenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, 13. ACM’deki iddianame örneğinin, duruşma zabıtlarının, Adalet Bakanlığı’na yazılan kovuşturma izni yazısı ve yanıtın istenmesine, avukatın taleplerinin cevaplar geldikten sonra değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 20 Haziran’a erteledi.

BERAAT TALEBİ RET EDİLDİ

Ardından Arel Üniversitesi’nden Efe Arık hakim karşısına çıktı. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada Avukat Meriç Eyüboğlu da, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın tamamının getirilmesini isteyerek müvekkilinin derhal beraat etmesini talep etti. Mahkeme heyeti, “Sanığa atılı eylemin suç oluşturup oluşturmadığı hususunda tayin ve takdirin yargılamayı gerektirmesi” gerekçesiyle derhal beraat talebini reddetti. 13. ACM’deki iddianame örneğinin, duruşma zabıtlarının, Adalet Bakanlığı’na yazılan kovuşturma izni yazısının ve yanıtın istenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 19 Haziran’a erteledi.



Nişantaşı Üniversitesi’ndeki işinden çıkarılan Dr. Dilşa Deniz ve Altınbaş Üniversitesi’nden Deniz Parlak ise yurt dışında olduklarından kaynaklı duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti Deniz ve Parlak’ın savunmalarının alınması için duruşmayı 3 Temmuz’a erteledi. (İstanbul/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 15:30

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