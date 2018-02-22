AKP ve MHP ittifakına kötü haber

Araştırma şirketi AKAM’ın yaptığı yeni araştırmaya göre, AKP çoğunluğunu kaybediyor, MHP ise barajın altında kalıyor.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz'ın paylaştığı son ankete göre; MHP baraj altında, AKP Meclis'te çoğunluğu kaybediyor, CHP oylarını korurken yeni kurulan İYİ Parti'de yüzde 13, HDP yüzde 12 ile HDP meclis'e giriyor.

AKAM anketine göre barajı geçemeyen MHP, AKP ile 'cumhur ittifakı' adı altında seçimlere birlikte gireceği için barajı geçmese de Meclis'e girmiş olacak. MHP'nin kaç vekille temsil edileceğini ise AKP ile aralarında yapacakları protokol belirleyecek.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İYİ Parti ve HDP'nin de barajı geçmesiyle, AKP 600 sandalyeli Meclis'te 275 milletvekili çıkararak çoğunluğu kaybediyor.

AKP ve MHP nin ittifak yapması halinde hangi partiye oy verirsiniz sorusuna secmenin 45.2'si '' oyumu ittifaktan yana kullanırım'' diyor.

AKP-MHP ittifakı 45.2'ye göre 290 milletvekili, hayır bloğundaki partiler ise 310 milletvekilliği kazanıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura Erdoğan ile CHP adayı kalabiliyor. Meral Akşener de potada. Suriye politikasına destek 39.1 iken, Afrin operasyonuna 70.8 oranında destek görülüyor.

'OHAL olmadan da FETÖ ile mücadele edilir'' diyenler çoğunlukta. Her 3 kişiden 2'si OHALin , ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini düşünüyor.

Her 5 kişiden sadece 1'i yargıya güveniyor. Halkın yüzde 82.9'u medyaya güvenmiyor. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 15:22

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