Oy pusulası örneği çıktı, 'ittifak' yer aldı

AKP ve MHP'nin hazırladığı ittifak teklifinin ardından oy pusulalarının nasıl olacağı da belli oldu.

AKP ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemesinin dün TBMM'ye sunulmasının ve teklif maddelerinin açıklanmasının ardından oy pusulasının nasıl göründüğü de belli oldu.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre oy pusulasının taslak örneği belli oldu. Buna göre pusulada ittifak oluşturacak partiler yan yana ve ittifakın isminin altında görünüyor.

AKP ve MHP’nin dün açıkladığı ittifak metni 26 maddeden oluşuyor.

Teklifin oy pusulasının düzenlenmesi ile ilgili 17. madde şöyle:

“İttifak yapan siyasi partiler, kuraya ittifak olarak dahil edilir ve oy pusulasında yan yana yer alır. Bu partilerin ittifak içerisindeki sıraları da kurayla belirlenir. Bu durumda ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının üzerinde; kısa kenarı iki santimetre, uzun kenarı bu partilerin sütunlarının genişliği ile sütunlarının aralığı toplamı kadar olan, dikdörtgen şeklinde ittifak unvanının yer alacağı ortak bir bölüm bulunur. İttifakın unvanı yoksa, ittifak unvanı bölümüne yalnız “İTTİFAK” ibaresi yazılır. Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılır. İttifak unvanı bölümü ile aralarındaki boşluk dahil ittifak yapan siyasi partilerin sütunlarının tamamı ittifak alanıdır.” (HABER MERKEZİ)

AKP-MHP' ittifak teklifi Meclise sunuldu, teklifin tam metni

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 14:41

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