Almanya'da Gazeteci Hilmi Toy’a özgürlük istendi

Almanya Göçmen İşçiler Fedarasyonu (AGİF) Stuttgart şehir merkezinde Gazeteci ve Sendikacı Hilmi Toy’a özgürlük talep etti.

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Türkiye’de basına ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılara karşı yurt içinden ve dışından tepkiler devam ediyor. Almanya Göçmen İşçiler Fedarasyonu (AGİF) Stuttgart şehir merkezinde Gazeteci ve Sendikacı Hilmi Toy’a özgürlük talep etti.

AGİF adına yapılan açıklamada; “Türkiye cezaevlerinde sayısız gazeteci ve insan hakları savunucusu sudan bahanelerle tutuklu bulunmakta. Hilmi Toy arkadaşımızda bunlardan birisidir. Halkın haber alma hakkı önündeki engeller kaldırılmalı ve bütün gazeteciler serbest bırakılmalı” denildi. Türkiye’de basına ve gazetecilere yönelik baskıların hep var olduğuna dikkat çekilen açıklamada lu ifadelere yer verildi: “Ancak son birkaç yıldaki gelişmeler had safhaya vardı. Mevcut iktidar en sırada bireleştiri karşısında saldırganlaşmakta, gerçeklerin halk tarafında öğrenilmesinde korkmaktadır.”

Gazeteci Necati Abay ise konuşmasında; “Hilmi Toy 15 Haziran 2016 dan bu yana tutsak edilmiş durumda. Hilmi Toy’un yaşamının önemli bir bölümü Stuttgart’ta geçti. Burada demokratik eylemlere katılan ve haberini yapan Hilmi Toy kamuoyu tarafında bilinen bir isim.Gazetecilerle dayanışma eylemleri devam edecek” dedi.

Almanca yapılan basın açıklaması konuşmalarında sonra, “Gazetecilere özgürlük”, “Yaşasın Uluslararası dayanışma” sloganları ile eylem sonlandırıldı.



Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 14:31

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