Arjantinli emekçiler: Düzene karşı bir direniş doğuyor

Arjantin’de Mauricio Macri hükümetinin emek düşmanı politikalarına karşı yüz binlerce emekçi sokaklara çıktı. Başkent Buenos Aires’te sendika konfederasyonlarının çağrısıyla dün düzenlenen dev yürüyüşte, mali açığı kapatma gerekçesiyle uygulanan kemer sıkma politikaları, çalışma yaşamının esnekleştirilmesine dair düzenlemeler ve sendikacılara açılan davalar protesto edildi. Yürüyüşe kamyon şoförlerinden bankacılara, kadın örgütlerinden öğrencilere, eğitimcilerden işçi kooperatiflerine, sağlıkçılardan emeklilere kadar toplam 400 bin emekçinin katıldığı açıklandı.

Mitingde bir konuşma yapan Sendikacı Sergio Palazzo, “Mevcut ekonomik modele karşı bir direniş doğuyor ve bu birleşen işçilerin hareketidir” dedi.

Öte yandan mitingin örgütleyicileri arasında eski kamyon şoförü ve sendikacı, bugün ise Adalet Partisi lideri olan Hugo Moyana da bulunuyordu. Moyano yaptığı konuşmada, farklı siyasi kesimlerden yürüyüşe katılan binlerce emekçinin tek bir hedefi olduğunu, bunun da hükümete ve devlet başkanına toplumun en korunmasız kesimlerini etkileyen politikalardan elini çek, demek olduğunu söyledi. Moyana hakkında da açılmış davalar bulunuyor. Bu nedenle kamyoncuların mitinge katılımı da yüksek oldu. Kamyon şoförleri sendikasının 200 bin üyesi olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, iktidara geldiğinden bu yana dış politikasında ABD ile ilişkileri yenileme, Küba ve Venezuela yönetimlerine karşı ABD politikalarını destekleme çizgisi izlerken, içeride ise binlerce kamu emekçisinin işten atılması, ücretlerin düşmesi, işçi haklarının tahrip edilmesi gibi çok sayıda neoliberal reformu hayata geçirdi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 17:12

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