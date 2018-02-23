CHP'den 'seçim barajı kaldırılsın' teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 10 seçim barajının kaldırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi sundu.

CHP, yüzde 10’luk seçim barajının kaldırılması için hazırladığı kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sundu. (23 Şubat 2018)

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması için kanun teklifi hazırladıklarını duyurmuştu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: Biz CHP olarak hiçbir parti başka partilere yedeklenmek zorunda kalmasın, baraj sıfır olsun diyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kanun teklifimizi yineledik ve TBMM Başkanlığı'na sunduk. Hodri Meydan!

ÖZEL: UTANMASALAR ‘BOŞ OYLAR DA İTTİFAKA’ DİYECEKLER

Özgür Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında da AKP ve MHP’nin ittifak teklifine ilişkin şunları söylemişti. “Yapılan iş bir ittifak değildir, iltihaktır. İki tane baraj sorunu olan partinin bir araya gelip kendi sorunlarını çözmek ama halkın milletin sorunlarına hiçbir şey söylememek üzere yaptıkları birlikteliğin ürünüdür bu. Formülü buldular. ‘Almanlar galipse biz de galip sayılacaktık. Almanlar mağlup olunca biz de mağlup sayılacaktık.’ AKP seçimden barajı geçerse MHP’de geçmiş sayılacak. Meselenin bütün özeti bu. Yapılan iş yapılan düzenlemenin tamamı Adalet ve Kalkınma Partisiyle ve MHP’nin birlikte seçimden hak etmedikleri bir başarıyı çıkarmak için gayretlerinden ibaret. Yaptıkları düzenleme şudur, küçük partiler için yüzde 10 barajı durmaktadır. İttifak kuran partiler varsa o partilerin yeri için fiilen AKP’nin en iyi bildiği iş yapılmakta, parsel bazında imar düzenlemesi yapılmaktadır. Diyor ki hadi sen de ittifak kur. Kardeşim benim ittifakım halkla, milletle. Aslında bize sunulan teklif, aynı zamanda şu teklif var ya şu ahlaksız teklif bize bir ahlaksız teklif yapıyor. Diyor ki bu baraj sorunu olmayan partiye diğer bütün partileri muhtaç eden mecbur eden bir düzenleme. Bu ahlaksız teklife karşı başka bir teklifimiz var. Baraj tüm partiler için sıfır olsun. Biz CHP olarak kimse bize yedeklenmesin bütün siyasi partiler baraj sorunundan kurtulsun diyoruz" dedi.

İttifak teklifine ilişkin soruya Özel, “Utanmasalar boş oylar, geçersiz oylar da ittifaka sayılır diyecekler” diyerek şöyle devam etti: “Bu tamamen milli irade hırsızlığı. Bu hesap siyasi yankesiciliktir. Milli irade hırsızlığıdır. Kendi kazdığı kuyuya düşenler vardır.” (HABER MERKEZİ)

AKP ve MHP’nin hazırladığı ittifak uyum paketinde neler var?

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 13:07

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