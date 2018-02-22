Yahyalı Belediye Başkanı AKP'li Öztürk'e bıçaklı saldırı

Yahyalı Belediye Başkanı AKP'li Esat Öztürk, yapımı süren yolun bahçesinden geçmesine öfkelenen Mehmet Alanbay tarafından bıçaklandı.

Oktay ENSARİ

Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Belediye Başkanı AKP'li Esat Öztürk, yapımı süren yolun bahçesinden geçmesine öfkelenen Mehmet Alanbay tarafından bıçaklandı. Hastanede tedaviye alınan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Alanbay gözaltına alındı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Fen İşleri Müdürlüğü'nün yol yapım çalışmalarını yerinde incelemek için saat 09.30 sıralarında Seydilli Mahallesi'ne geldi. Burada, Mehmet Alanbay ile Başkan Öztürk arasında tartışma çıktı. Bahçesinden yolun geçmesine tepki gösteren ve ağaçların kesildiğini belirten Mehmet Alanbay, kendisini ikna etmeye çalışan Başkan Esat Öztürk'ü iki kez bıçakladı. Yaralanan Başkan Öztürk, çağrılan ambulans helkopterle Kayseri kent merkezindeki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı.

ERÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'tün sağlık durumunun iyi olduğunu, bıçak darbelerinin iç organlara zarar vermediğini söyledi. Prof. Dr. Dogru, "Hastamızın hayati tehlikesi yok. Yaralarına dikiş atılarak, gerekli görüntüleme yapıldıktan sonra genel cerrahi servisinde yoğun bakımda gözetim altına alındı'' dedi.

'TEHDİT ETMİŞTİ' İDDİASI

Öte yandan, Mehmet Alanbay'ın dün yol yapımında çalışan personel aracılığıyla Başkan Öztürk'ü tehdit ettiği öne sürüldü. (Kayseri/DHA)

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