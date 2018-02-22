İdlib’de önemli kentler el değiştiriyor

İdlib'de Ariha ve Marat el Numan kentleri ile bunların çevresindeki Kefr Ruma ve Han Asal merkezleri Suriye Kurtuluş Cephesi’nin kontrolüne geçti.

Ahrar Şam ve Nureddin Zengi Hareketi’nin öncülüğünde geçtiğimiz günlerde kurulan Suriye Kurtuluş Cephesi, Tahrir Şam Heyeti’ne karşı ilerleyişini sürdürüyor.

İdlib kent merkezinin güneybatısında stratejik Ariha kentinden sonra Marat el Numan’da da hakimiyeti ele geçiren Suriye Kurtuluş Cephesi’nin ayrıca bu iki kentin çevresindeki Kefr Ruma, Han Asal gibi merkezlerde de hakimiyeti sağladığı belirtildi.

Afrin sınırındaki, Halep’e bağlı Dera İzze’de de çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

El Kaide bağlantılı, Nusra Cephesi öncülüğündeki Tahrir Şam Heyeti, 2017’de Ahrar Şam başta olmak üzere çok sayıda cihatçı gruba karşı giriştiği savaşta İdlib’in çoğunluğunu ele geçirmişti. İdlib kent merkezi ve İdlib-Türkiye sınırı halen Tahrir Şam Heyeti’nin kontrolü altında. Han Şeyhun, Sarmada, Cisr eş Şuğur gibi merkezlerde de Tahrir Şam Heyeti’nin hakimiyeti sürüyor. (DIŞ HABERLER)

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