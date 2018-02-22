Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
22 Şubat 2018 11:40
25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçı Cüneyt Çakır'ın yöneteceği açıklandı.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da oynanacak.
Son 2 sezonun şampiyonu Beşiktaş ligde 41 puanla dördüncü sırada. Fenerbahçe ise 44 puanla üçüncü sırada. (SPOR SERVİSİ)
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