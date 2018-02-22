Şampiyonlar Ligi ikinci turunda öne çıkanlar

Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kalacak takımları belirleyecek 2. tur eşleşmelerinden öne çıkan not ve istatistikleri derledik.

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda ilk maçlar tamamlandı. Liverpool, deplasmanda Porto’yu 5-0, Bayern Münih de evinde Beşiktaş’ı aynı skorla mağlup ederek en farklı galibiyetleri alan takımlar oldu. Manchester City, Basel’i İsviçre’de 4-0’la geçerken ikinci turun sonucu en merakla beklenen eşleşmesinde Real Madrid, PSG’yi evinde 3-1 yendi ve avantajı elde etti. Ukrayna şampiyonu Shakhtar Donetsk, Roma’yı sahasında 2-1 mağlup etti. İtalyan ekibine tur için iç sahada yemeden atacağı tek gol yeterli olacak.

2. turun çekişmeli eşleşmelerinde Juventus ile Tottenham, Torino’da 2-2 berabere kaldı. Barcelona, Chelsea deplasmanından 1-1’lik beraberlikle dönerken Sevilla ile Manchester United, İspanya’da yenişemedi: 0-0.

10 NOTLA İKİNCİ TUR MAÇLARI

Şampiyonlar Ligi ikinci turu ilk maçlarının ardından öne çıkan istatistik ve notlarsa şöyle:

MESSİ DEFTERE CHELSEA’Yİ DE YAZDI

♦ Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Chelsea’ye karşı çıktığı 9. maçta ilk golünü attı.

CENGİZ ÜNDER’DEN TARİHE GEÇEN GOL

♦ Roma’nın 20 yaşındaki genç yıldız adayı Cengiz Ünder, Shakhtar Donetsk ağlarını da sarsarak son 4 maçtaki 5. golünü attı. Şampiyonlar Ligi’nde gol atan en genç Türkiyeli olan Ünder bu maçlarda bir de asist yaptı.

RONALDO ZİRVEDE

♦ Ligde bekleneni veremeyen, son 2 sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, PSG’yi evinde 3-1 yenerken Cristiano Ronaldo 2 gol attı ve 11 golle gol krallığı yarışının zirvesindeki yerini korudu.

2. TURUN GOLCÜLERİ

♦ Liverpool’lu Sadio Mane, Porto’ya karşı hat-trick yaparken Manchester City’den İlkay Gündoğan, Bayern Münih’ten Thomas Müller ve Robert Lewandowski, Juventus’tan Gonzalo Higuain ikişer gol attı.

BAYERN’DEN 35 ŞUT

♦ Bayern Münih, 16. dakikadan itibaren bir kişi fazla oynadığı Beşiktaş maçında rakip kaleye 35 şut çekerken 27 gol şansı yarattı. Bayern, 5-0’lık galibiyetle Devler Ligi’nde üst üste 7. kez çeyrek finale kalma başarısı göstermeye çok yaklaştı.

BEŞİKTAŞ’TAN ‘EN TECRÜBELİ’ 11

♦ Beşiktaş’ın maça çıkardığı ilk 11’in yaş ortalaması 31 yıl 151 gündü. Bu, Şampiyonlar Ligi’nde 3 Mart 2012’de Olympique Lyon’la karşılaşan Apoel Nicosia’dan (31 yıl 262 gün) beri sahaya çıkan en yaşlı 11’di.

MOURINHO’NUN MEŞHUR OTOBÜSÜ

♦ Sevilla, Manchester United kalesini 25 kez yoklamasına rağmen gol atamadı. Kaleci David de Gea’nın yıldızlaştığı maçta ‘otobüsü parkın önüne çekmesiyle’ meşhur Jose Mourinho’nun öğrencileri rakip kaleye yalnızca 6 şut çekebildi.

CITY TOPU VERMEDİ

♦ Avrupa’nın topa en çok sahip olan takımları Manchester City ve Barcelona bu özelliklerini sürdürdü. Basel deplasmanındaki City’nin topla oynama oranı yüzde 74’tü. City, toplam 781 başarılı pas (yüzde 90 isabet oranı) yaptı.

TOPA HAKİM OLMAK HER ZAMAN OYUNA HAKİM OLMAK DEĞİLDİR

♦ Barcelona ise Chelsea deplasmanında topa yüzde 73 oranında sahip olurken yüzde 91 isabetle toplam 803 pas yaptı. Barça buna karşılık rakip kaleye yalnızca 7 şut çekebildi.

TOTTENHAM’DAN SÜPER DÖNÜŞ

♦ Tottenham ilk 9 dakikasında 2-0 yenik duruma düştüğü Juventus deplasmanında maçın geri kalanında büyük bir hakimiyet kurdu. Topa yüzde 66 oranında sahip olan, rakibinin 223 başarılı pasına karşı 545 başarılı pas yapan Londra ekibi, Harry Kane ve Christian Eriksen’in golleriyle tur için avantaj elde etti.

TAKVİM

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalistlerin belirleneceği rövanş mücadelelerinin tarihleri şöyle:

6 Mart - PSG-Real Madrid (1-3), Liverpool-Porto (5-0)

7 Mart - Tottenham Hotspur-Juventus (2-2), Manchester City-Basel (4-0)

13 Mart - Roma-Shakhtar Donetsk (1-2), Manchester United-Sevilla (0-0)

14 Mart - Beşiktaş-Bayern Münih (0-5), Barcelona-Chelsea (1-1). (SPOR SERVİSİ)

Bayern Münih - Beşiktaş: 5-0

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 11:27

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