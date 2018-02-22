Afrin harekatı 34'üncü gününde

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) “Zeytin Dalı Harekatı” adıyla 20 Ocak’ta başlattığı Afrin operasyonu devam ediyor.

Suriye ordusuna bağlı askeri gruplar Afrin'e ulaştı. Kent merkezinde toplanan halk, askeri grupları karşıladı.

Operasyona dair Genelkurmay’dan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: “Harekatın başından bu yana toplam 1839 teröristin etkisiz hale getirilmiştir”

GENELKURMAY: 30-40 ARAÇLIK KONVOY VURULDU

Genelkurmay Başkanlığı ayrıca Afrin'de 30-40 araçlık konvoyun vurulduğunu duyurdu. Konvoyu vurulma görüntülerini internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaşan Genelkurmay Başkanlığı şu açıklamayı yaptı:

"PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 30-40 araçtan oluşan ve içinde teröristler ile silah ve mühimmat taşıyan konvoy, 22 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneydoğusundan şehre yaklaşırken tespit edilmiş ve şehirden 15 km kadar uzaktayken kara ateş destek vasıtaları ile vurulmuştur. Harekât esnasında sadece PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait anılan konvoy hedef alınmış ve her zaman olduğu gibi sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

ANHA ise konvoyun sivilleri taşıdığını, bombalama sonucu 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 12 sivilin de yaralandığı aktardı.

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 23 Şubat 2018 09:43

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